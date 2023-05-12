Haftanın filmleri (12 Mayıs 2023)

KOKU

Barış Gördağ ve Yasin Çetin ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği yerli dram filmi Koku, ailesinden ilgi ve sevgi göremeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Felsefe profesörü olan İlhan, kendi ailesini kurarak ailesinden göremediği sevgiyi bulma arayışında işitme ve konuşma engelli bir çocukla tanışır ve aralarında farklı bir bağ oluşur. Kullandığı parfümü ile çocuğun ninesinin nergis kokusunu anımsatan İlhan, küçük kız sayesinde sevginin ne demek olduğunu öğrenir.