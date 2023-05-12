Haftanın filmleri (12 Mayıs 2023)

Yönetmen koltuğunda Pierre Coré'un oturduğu film, Belle’nin yardımıyla cesur bir çobana dönüşen Sebastian'ın hikayesini konu alıyor.
Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich’li oyucu kadrosuyla vizyona giren Lanetli Kan (Blood), küçük bir ailenin başlarından geçen talihsiz olayları anlatıyor. Hemşire olan Jess’in kızı ve küçük oğlu Owen ile birlikte ailesinin eski çiftlik evine taşınması ve sonrasında Owen'ın doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilmesi hayatlarını altüst eder. Jess, oğlunu kurtarabilmek için sınırlarını zorlamak zorundadır.
Barış Gördağ ve Yasin Çetin ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği yerli dram filmi Koku, ailesinden ilgi ve sevgi göremeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Felsefe profesörü olan İlhan, kendi ailesini kurarak ailesinden göremediği sevgiyi bulma arayışında işitme ve konuşma engelli bir çocukla tanışır ve aralarında farklı bir bağ oluşur. Kullandığı parfümü ile çocuğun ninesinin nergis kokusunu anımsatan İlhan, küçük kız sayesinde sevginin ne demek olduğunu öğrenir.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Kjersti Rasmussen’in yaptığı Norveç yapımı Karabasan (Marerittet, Nightmare), yeni evli çiftin taşındıkları evde başlarından geçen doğaüstü olayları konu ediniyor. Yeni evlerinde sürekli komşularının kavga ve bebek çığlık seslerini duyan Mona ve Robby, bir süre sonra bu seslerin evden geldiğini fark eder ve bir iblis tarafından saldırıya uğrarlar…
Animasyon tutkunlarının ve çocukların beğenisini kazanacak Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor! (A Mystery on the Cattle Hill Express), ekinlerin büyümesini sağlayan nano-tohumun çalınması ve sonrasında hırsızı arama mücadelesini konu ediniyor. Neşeli Çiftlik’in devrimsel icadının ürettiği paha biçilmez tohumun çalınması sonucu Klara ve Gaute, ünlü dedektif Agatha Christensen’e gider. Neşeli Çiftlik’in kurtulması artık bu üçlü takımın başarısına bağlıdır.
Uğur Karakuzu’nun yönetmenliğinde vizyona giren Sırrı Cin, saklı kalmış bir sırrın ortaya çıkması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Babil cinlerinin gizlediği bir sırrın açığa çıkma sürecini ve sonrasını anlatan filmde, bir köye öğretmen olarak atanan Tülay, kayalık bir alanda keşfedilmemiş bir sır keşfeder ve hayatı altüst olur…
Anime tutkunlarını vizyona çekecek Sword Art Online the Movie: Progressive - Scherzo of Deep Night, bir ölüm oyununda oyun lideri olarak kapana kısılan iki liderin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Sword Art Online'da mücadele eden Kirito ve Asuna, yaşamak için farklı kat ve kademelerde canavarlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.
Louis Garrel'in yönetmenliğini üstlendiği film, annesinin hapishanede mahkum olan bir adamla evleneceğini öğrenen ve annesini korumak için her şeyi göze alan Abel'in hikayesini konu alıyor.