Haftanın filmleri (13 Ağustos 2024)

SAKIN SES ÇIKARMA

James Watkins'in yönettiği korku ve gerilim filmi "Sakın Ses Çıkarma", Amerikalı bir ailenin hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiği bir malikanede yaşadığı korkunç tecrübeleri konu ediyor.

Filmin başrollerinde James McAvoy, Mackenzie Davis ve Scoot McNairy oynuyor.