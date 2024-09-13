Haftanın filmleri (13 Ağustos 2024)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye dördü yerli, 11 film vizyona girecek.
Tüm dünyada büyük ilgi gören "Alacakaranlık Efsanesi" serisinden "Alacakaranlık", "Tutulma" ve "Yeni Ay" filmleri yeniden izleyiciyle buluşacak.
Gerilim, fantastik ve romantik türdeki filmleri sevenleri sinema salonlarına yeniden çekmeyi hedefleyen seride, başroleri Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner paylaşıyor.
Alacakaranlık'ın yönetmen koltuğunda Catherine Hardwicke otururken, Yeni Ay'ın yönetmenliğini Chris Weitz, Tutulma'nın yönetmenliğini ise David Slade üstlendi.