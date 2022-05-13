Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022)

Haberler - Anadolu Ajansı | 13.05.2022 - 09:26

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 1

Kurtuluş Hattı

Atatürk’ün Nutuk’ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinlenen Kurtuluş Hattı, Milli Mücadele sırasında Anadolu ile İstanbul arasındaki bağlantıyı koparmaya çalışan işgal kuvvetlerine karşı korunan bir grup vatanseverin hikayesini konu alıyor.

Kurtuluş Hattı fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 2

Ejderham ve Ben

Her yaştan animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ejderham ve Ben, genç gümüş ejderha Ateş Drake ile Ben adlı bir çocuğun dostluğunu konu alıyor. İkili ejderhaların diyarı Cennet Vadisi’ne ulaşabilmek için nefes kesen bir serüvene çıkıyor.

Ejderham ve Ben fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 3

Allah Yazdıysa Bozsun

İlk ve tek aşkı mektup arkadaşıyla bağlantısını seneler önce kaybeden Irmak, en yakın arkadaşının nişanına katılıyor. Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in paylaştığı Allah Yazdıysa Bozsun, bu üçgen arasında gelişen beklenmedik olaylar dizisini beyazperdeye taşıyor.

Allah Yazdıysa Bozsun fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 4

Tepki

Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan Firestarter (Tepki) sıra dışı pirokinezi güçlerine sahip bir kızın, kendisini ve ailesini ele geçirip kontrol etmek isteyen kötü güçlere karşı korumak için verdiği savaşı konu ediniyor. 

Tepki fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 5

Korku Takvimi

Korku Takvimi’nde kimsesiz büyüyen ve en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmak olan Hülya, nihayet beklediği teklifi aldığında kendisini bir anda bilmediği ve anlam veremediği olaylar zincirinin içerisinde bulur. Artık tek hayali başrol olmak değil, içine düştüğü karmaşık labirentten kurtulmaktır. 

Korku Takvimi fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 6

Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu

Yönetmen koltuğunda aynı zamanda filmin senaryosuna da imza atan Burhan Keskin’in yer aldığı Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, bir grup insandan intikam almaya çalışan bir cinin hikayesini ekrana taşıyor.

Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 7

Vortex

Önce beyin kanaması geçiren sonrasında ise Covid’e yakalanan Gaspar Noé, son filmi Vortex’te kendi ölümlülüğü hakkındaki düşünceleriyle izleyiciye zihnini açıyor. Film, yaşlılık ve bunamadan dertli ancak sevgi dolu bir çiftin hayatının son günlerine odaklanıyor.

Vortex fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 8

Mefruh: Vahşeti Cin

Mefruh: Vahşeti Cin, yeni kurdukları medya kanalına içerik üretmek için 1977 yılında bir dizi paranormal vahşet olayına sahne olan Rum köyüne gitmeye karar veren ekibin başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor.

Mefruh: Vahşeti Cin fargamanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 9

Jujutsu Kaisen 0: The Movie

Anime tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Lanetli Ruh'un kontrolünü ele geçiren Yuta Okkotsu’nun gücünü kontrol edebilmek için Jujutsu Büyücüleri’nden yardım istediği bir kurguyla izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022) - 10

Ağustos Böceği ve Karınca

Hayalperest, eğlence düşkünü ve tembel ağustos böceği ile çalışkan karıncanın masalını hepimiz biliriz. Ağustos Böceği ve Karınca animasyonu, alışık olduğumuz hikayeyi yepyeni bir kurgu ve heyecan dolu bir macera örgüsüyle sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. 

Ağustos Böceği ve Karınca fragmanı (Tıkla İzle)

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