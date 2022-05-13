Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022)

Korku Takvimi

Korku Takvimi’nde kimsesiz büyüyen ve en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmak olan Hülya, nihayet beklediği teklifi aldığında kendisini bir anda bilmediği ve anlam veremediği olaylar zincirinin içerisinde bulur. Artık tek hayali başrol olmak değil, içine düştüğü karmaşık labirentten kurtulmaktır.