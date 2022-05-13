Haftanın Filmleri (13 Mayıs 2022)

Haberler - Anadolu Ajansı | 13.05.2022 - 09:26
Kurtuluş Hattı
Atatürk’ün Nutuk’ta özellikle teşekkür ettiği telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinlenen Kurtuluş Hattı, Milli Mücadele sırasında Anadolu ile İstanbul arasındaki bağlantıyı koparmaya çalışan işgal kuvvetlerine karşı korunan bir grup vatanseverin hikayesini konu alıyor.
Ejderham ve Ben
Her yaştan animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ejderham ve Ben, genç gümüş ejderha Ateş Drake ile Ben adlı bir çocuğun dostluğunu konu alıyor. İkili ejderhaların diyarı Cennet Vadisi’ne ulaşabilmek için nefes kesen bir serüvene çıkıyor.
Allah Yazdıysa Bozsun
İlk ve tek aşkı mektup arkadaşıyla bağlantısını seneler önce kaybeden Irmak, en yakın arkadaşının nişanına katılıyor. Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in paylaştığı Allah Yazdıysa Bozsun, bu üçgen arasında gelişen beklenmedik olaylar dizisini beyazperdeye taşıyor.
Tepki
Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan Firestarter (Tepki) sıra dışı pirokinezi güçlerine sahip bir kızın, kendisini ve ailesini ele geçirip kontrol etmek isteyen kötü güçlere karşı korumak için verdiği savaşı konu ediniyor.
Korku Takvimi
Korku Takvimi’nde kimsesiz büyüyen ve en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmak olan Hülya, nihayet beklediği teklifi aldığında kendisini bir anda bilmediği ve anlam veremediği olaylar zincirinin içerisinde bulur. Artık tek hayali başrol olmak değil, içine düştüğü karmaşık labirentten kurtulmaktır.
Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu
Yönetmen koltuğunda aynı zamanda filmin senaryosuna da imza atan Burhan Keskin’in yer aldığı Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, bir grup insandan intikam almaya çalışan bir cinin hikayesini ekrana taşıyor.
Vortex
Önce beyin kanaması geçiren sonrasında ise Covid’e yakalanan Gaspar Noé, son filmi Vortex’te kendi ölümlülüğü hakkındaki düşünceleriyle izleyiciye zihnini açıyor. Film, yaşlılık ve bunamadan dertli ancak sevgi dolu bir çiftin hayatının son günlerine odaklanıyor.
Mefruh: Vahşeti Cin
Mefruh: Vahşeti Cin, yeni kurdukları medya kanalına içerik üretmek için 1977 yılında bir dizi paranormal vahşet olayına sahne olan Rum köyüne gitmeye karar veren ekibin başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor.
Jujutsu Kaisen 0: The Movie
Anime tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Jujutsu Kaisen 0: The Movie, Lanetli Ruh'un kontrolünü ele geçiren Yuta Okkotsu’nun gücünü kontrol edebilmek için Jujutsu Büyücüleri’nden yardım istediği bir kurguyla izleyicinin beğenisine sunuluyor.
Ağustos Böceği ve Karınca
Hayalperest, eğlence düşkünü ve tembel ağustos böceği ile çalışkan karıncanın masalını hepimiz biliriz. Ağustos Böceği ve Karınca animasyonu, alışık olduğumuz hikayeyi yepyeni bir kurgu ve heyecan dolu bir macera örgüsüyle sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.