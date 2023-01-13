Haftanın filmleri (13 Ocak 2023)

Bu hafta vizyona girecek ikinci korku filmi olan Ammar 3: Cin Kabilesi, sevdiği çocuğu elde etmek isteyen yirmi yaşındaki Zemherin’in hikâyesini işliyor. Arkadaşı Şule ile birlikte Ammar cinlerinden yardım alarak büyü yaptıran Zemherin, cinlerden istediği şeyi alıyor. Fakat cinler bu büyüyü yaparken, herkesin hayatını içinden çıkılmaz koca bir kâbusa çeviriyor.
Polonyalı usta sinemacı Jerzy Skolimowski’nin yönettiği dram filmi Aİ (EO), hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini sinema perdesine aktarıyor. Polonya’da bir sirkte doğan eşek, yaşamı boyunca çok iyi ve çok kötü insanlarla karşılaşıyor. Çok mutlu olduğu zamanlarda, felaketlere uğradığı zamanlarda oluyor. Ancak o her şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor.
Komedi tutkunlarının beğenisini kazanacak İllegal Hayatlar, kaçak bir kumarhanenin sahibi olan Mahsun’un eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Kumarhanesine yapılan polis baskınlarını önlemekte zorlanan Mahsun, bu baskınlarla baş edebilmek için sahte bir siyasi parti kurmaya karar veriyor. Siyasi partinin diğer insanlardan çok fazla ilgi görmesi üzerine Mahsun, kendini politika dünyasının ortasında buluyor.
Yönetmenliğini Gerard Johnstone’nin yaptığı yabancı korku filmi Megan (M3GAN), bir oyuncak şirketinde çalışan zeki robotikçi Gemma’nın başından geçenleri anlatıyor. Yapay zekayı kullanarak bir insan gibi hareket edebilen oyuncak bebek Megan’ı geliştiren Gemma, 8 yaşındaki yeğeni Cady’e bakması için Megan prototipini Cady ile eşleştiriyor. Ama onun bu hatalı kararı akıl almaz sonuçlar ortaya çıkarıyor.
Ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin yönettiği ve Jason Statham’ın başrolde oynadığı Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de guerre), MI6 ajanı olan Orson Fortune ve ekibinin aksiyon dolu hikâyesini anlatıyor. Orson Fortune ve ekibine, dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül olan bir silahı yok etmek için görev veriliyor. Ancak bu tehlikeli silah, milyarder bir silah tüccarının elindedir.
Yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz’ın oturduğu konser filmi Tamiri Mümkün, ünlü rock müzik grubu olan Mor ve Ötesi’nin Beşiktaş İnönü Stadı’nda 35 bin kişiye verdiği konserin sinema filmine dönüştürülmüş hali. Geceyi unutamayanlara o özel anları tekrar yaşatacak olan film, konseri kaçıranlara da tarihi geceyi görme fırsatı sunuyor.