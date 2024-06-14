Haftanın filmleri (14 Haziran 2024)

DAHA İYİ BİR YARIN

Başrollerini Yağız Can Konyalı, Hande Doğandemir ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı Daha İyi Bir Yarın, sevgilisi tarafından terk edilen genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sevgilisi tarafından terk edilen Ozan, büyük bir yıkıma uğrar. Aşk acısı çeken genç adam, gittiği hiçbir yerde teselli bulamaz ve artık intihar etmeye karar verir. İntihar etmek devlet kontrolünde olduğu sürece yasaldır ancak uyulması gereken tek bir şart vardır; intihar edecek olan kişiye kimse aşık olmamalıdır. İntihar etmek için yaşam sonlandırma merkezine giden Ozan, başvurusuna beklenmedik bir şekilde olumsuz yanıt alır çünkü hiç tanımadığı bir kadın olan Ekin ona aşıktır. İntihar etmeye kararlı olan Ozan, aşkından vazgeçirmek için Ekin’i bulmaya karar verir. Bu süreçte Ozan, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.