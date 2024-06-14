Haftanın filmleri (14 Haziran 2024)
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, dördü yerli, 9 yapım izleyiciyle buluşacak.
TERS YÜZ 2
Çok sevilen animasyon filmi Ters Yüz’ün ikinci filmi Ters Yüz 2 (Inside Out 2), artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Genç Riley'nin maceralarını konu ediniyor. Riley, artık tam bir ergendir ve bu durum kumanda merkezinde karışıklığı neden olur. Bu zamana kadar çok iyi çalışan kumanda merkezi yıkımdan geçer çünkü beklenmedik bir duyguya yer açmak zorundadır. Yıllardır merkezi başarılı bir şekilde yöneten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, aralarına Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç’ın katılmasıyla karmaşık duygular içerisindedir.