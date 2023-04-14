Haftanın filmleri (14 Nisan 2023)

Ünlü video oyun serisinden uyarlanan Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie), Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını konu ediniyor. Aaron Horvath ve Michael Jelenic’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, animasyon tutkunlarını maceradan maceraya sürükleyecek.
Çocukları ve animasyon severleri sinema salonuna çekecek bir diğer film Mannu Çanakkale'de, kendisini Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan bir serüvenin içerisinde bulan Koala Mannu'nun hikâyesini anlatıyor.
Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir mafya liderine ait define haritasının eline geçmesiyle kendisini büyük bir maceranın içinde bulan bir hocanın hikayesini konu ediyor.
Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli gibi önemli isimlerin rol aldığı Hava Muhalefeti, bir milletvekili adayının sevgilisiyle birlikte kaçamak yapmak için tatile çıkmasını konu ediniyor. Bodrum uçağında yerini alan çifti ve diğer yolcuları bekleyen sürprizler, sinemaseverleri kahkaha tufanına davet ediyor.
Dracula hikayesine yeni bir soluk getiren Renfield, Dracula'nın yardımcısı Renfield'ın, Karanlıklar Prensi'nden bağımsız bir hayatı arayışını konu ediniyor. Nicolas Cage’in Dracula performansıyla boy gösterdiği filmde, tarihin en narsist patronu Drakula’nın işkence görmüş yardımcısı olan Renfield’ın karşılıklı bağımlılığa son verme çabası anlatılıyor.
Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Adalet, mafya ile amansız bir mücadelenin içerisine giren eski bir özel harekat çalışanının hikayesini konu ediniyor. Filmde, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit vermesi üzerine gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Emir’in geride bıraktığı karanlık geçmişinin tekrar gün yüzüne çıkmasıyla içerisine düştüğü adalet arayışı anlatılıyor. .
K-Pop hayranlarının merakla beklediği Astroscope: Bir Konser Filmi (Stargazer: Astroscope), Güney Koreli K-Pop grubu Astro'nun özel konserini seyirciyle buluşturuyor.
Osman Tuğra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki film, kendisini korkunç durumların içinde bulan bir YouTuber'ın hikayesini konu ediyor.
Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı film, kendilerini gün geçtikçe tekinsizleşen bir üçgende sıkışmış bir halde bulan bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini konu ediyor.