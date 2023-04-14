Haftanın filmleri (14 Nisan 2023)

HAVA MUHALEFETİ

Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli gibi önemli isimlerin rol aldığı Hava Muhalefeti, bir milletvekili adayının sevgilisiyle birlikte kaçamak yapmak için tatile çıkmasını konu ediniyor. Bodrum uçağında yerini alan çifti ve diğer yolcuları bekleyen sürprizler, sinemaseverleri kahkaha tufanına davet ediyor.