Haftanın filmleri (15 Kasım 2024)
Bu hafta 5 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan filmi ise Ridley Scott imzalı ve 5 Oscar ödüllü Gladyatör (2000) filminin devamı niteliğindeki Gladyatör 2. Yıldız kadrolu film, Lucius'un hikayesini anlatıyor.
GLADYATÖR II
Paul Mescal, Pedro Pascal ve Connie Nielsen’li oyuncu kadrosuyla vizyona girecek aksiyon filmi Gladyatör II, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un hikâyesini anlatıyor.
Roma lejyonları tarafından yaşadığı bölge işgal edilen Lucius, Roma'ya kaçırılır ve gladyatör ahırının sahibi Macrinus'a satılır. Lucius, halkın ve ortak imparatorlar Geta ile Caracalla'nın eğlenmesi için arenada hayatı için savaşmak zorunda kalır. Dizginlenemeyen öfkeyle hareket eden Lucius, imparatorluğa bir darbe indirmek ve her şeyden önce en büyük düşmanı olarak gördüğü adamdan intikam almak için harekete geçer.