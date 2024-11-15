Haftanın filmleri (15 Kasım 2024)

NEMLİZADE

Selçuk Aydemir yönetmenliğinde, Onur Gökçek senaristliğinde vizyona girecek Nemlizade, dayısının yerine oturduğu muhtarlık koltuğundan kalkmamak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Onur, bir baltaya sap olamadığı için sevdiği kız Keriman ile evlenemeyen genç bir adamdır. Ancak muhtar olan dayısı felç kaldığında onun koltuğuna Onur oturur. Mahalleli Onur’un muhtar olmasından memnun olmasa da Onur ve arkadaşları muhtarlıkta kalabilmek için her şeyi göze alır. Bu sırada mahalleye yeni taşınan Talat’ı yanına alan Onur, ona hayatı öğretmeye çalışır.