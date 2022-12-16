Haftanın filmleri (16 Aralık)

Ünlü yönetmen James Cameron’un efsane filmi Avatar’ın devam filmi olan Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water), ilk filmde yaşanan olayların birkaç yıl sonrasını anlatıyor. Pandora’da kendi ailelerini kurmuş olan Jake ve Neytiri evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden ikili su yüzeyi ve altı olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlıyorlar.
Hem çocukların hem de animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Ajan Kedi (Marnie’s World), şımarık, masum ve tombul bir ev kedisi olan Marnie’nin hikayesini anlatıyor. Sunshine hanesinde aile evinden dışarı hiç çıkmadan rahat ve pohpohlandığı bir hayat yaşayan Marnie, sahibi Rosalinde’in düzenbaz kardeşi Paul tarafından da aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde buluyor. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik ediyor.
Claire Denis’in yönetmen koltuğunda oturduğu Öğle Güneşinde Yıldızlar (Stars at Noon), izleyicilere Nikaragua’da geçen tutku ve heyecan dolu romantik bir aksiyon vadediyor. Şair ve yazar Denis Johnson’ın iç savaş sırasında Nikaragua’daki deneyimlerini anlattığı aynı adlı romanını günümüze uyarlayan filmin oyuncu kadrosunda Margaret Qualley, BennySafdie ve Joe Alwyn bulunuyor. Film, 1984 yılında Nikaragua Devrimi’nin ortasında, yalanlar ve komplolar kasırgasına yakalanan iki aşığın ülkeden kaçmak için birbirine güvenmek zorunda kalmalarını konu ediniyor.
Yönetmenliğini Will Klipstine’nin yaptığı yabancı korku filmi Şeytanın Kızı (The Harbinger), Daniel ve Theresa Snyder çiftinin sorunlu kızları Rosalie ile beraber küçük bir kasabaya taşınmasını konu ediniyor. Snyder çifti, kasabaya taşındıktan kısa bir süre sonra başlayan kasaba sakinlerinin gizemli ölümlerinden, kızlarının sorumlu olduğunu düşünüyor. Kötü bir şeyin onları takip etmesinden korkarak kızlarını kurtarmak için gereken her şeyi yapıyorlar.