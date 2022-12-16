Haftanın filmleri (16 Aralık)

AJAN KEDİ

Hem çocukların hem de animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Ajan Kedi (Marnie’s World), şımarık, masum ve tombul bir ev kedisi olan Marnie’nin hikayesini anlatıyor. Sunshine hanesinde aile evinden dışarı hiç çıkmadan rahat ve pohpohlandığı bir hayat yaşayan Marnie, sahibi Rosalinde’in düzenbaz kardeşi Paul tarafından da aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde buluyor. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik ediyor.