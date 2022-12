Haftanın filmleri (16 Aralık)

AVATAR: SUYUN YOLU

Ünlü yönetmen James Cameron’un efsane filmi Avatar’ın devam filmi olan Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water), ilk filmde yaşanan olayların birkaç yıl sonrasını anlatıyor. Pandora’da kendi ailelerini kurmuş olan Jake ve Neytiri evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden ikili su yüzeyi ve altı olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlıyorlar.