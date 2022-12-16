Haftanın filmleri (16 Aralık)

Sinema salonlarında bu hafta 4 yabancı yapım sinemada izleyiciyle buluşuyor. 13 yıl sonra çekilen ve eleştirmenlerden tam not alan Avatar: Suyun Yolu, bu haftanın ve belki de bu yılın merakla beklenen filmi. İlk filmden daha iyi olduğu ve özellikle görsel efektleriyle büyük bir seyir zevki sunduğu söylenen Avatar 2, ilk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasını anlatıyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Haftanın filmleri (16 Aralık) - 1

AVATAR: SUYUN YOLU

Ünlü yönetmen James Cameron’un efsane filmi Avatar’ın devam filmi olan Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water), ilk filmde yaşanan olayların birkaç yıl sonrasını anlatıyor. Pandora’da kendi ailelerini kurmuş olan Jake ve Neytiri evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden ikili su yüzeyi ve altı olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlıyorlar.

Haftanın filmleri (16 Aralık) - 2

AJAN KEDİ

Hem çocukların hem de animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Ajan Kedi (Marnie’s World), şımarık, masum ve tombul bir ev kedisi olan Marnie’nin hikayesini anlatıyor. Sunshine hanesinde aile evinden dışarı hiç çıkmadan rahat ve pohpohlandığı bir hayat yaşayan Marnie, sahibi Rosalinde’in düzenbaz kardeşi Paul tarafından da aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde buluyor. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik ediyor.

Haftanın filmleri (16 Aralık) - 3

ÖĞLE GÜNEŞİNDE YILDIZLAR

Claire Denis’in yönetmen koltuğunda oturduğu Öğle Güneşinde Yıldızlar (Stars at Noon), izleyicilere Nikaragua’da geçen tutku ve heyecan dolu romantik bir aksiyon vadediyor. Şair ve yazar Denis Johnson’ın iç savaş sırasında Nikaragua’daki deneyimlerini anlattığı aynı adlı romanını günümüze uyarlayan filmin oyuncu kadrosunda Margaret Qualley, BennySafdie ve Joe Alwyn bulunuyor. Film, 1984 yılında Nikaragua Devrimi’nin ortasında, yalanlar ve komplolar kasırgasına yakalanan iki aşığın ülkeden kaçmak için birbirine güvenmek zorunda kalmalarını konu ediniyor. 

Haftanın filmleri (16 Aralık) - 4

ŞEYTANIN KIZI

Yönetmenliğini Will Klipstine’nin yaptığı yabancı korku filmi Şeytanın Kızı (The Harbinger), Daniel ve Theresa Snyder çiftinin sorunlu kızları Rosalie ile beraber küçük bir kasabaya taşınmasını konu ediniyor. Snyder çifti, kasabaya taşındıktan kısa bir süre sonra başlayan kasaba sakinlerinin gizemli ölümlerinden, kızlarının sorumlu olduğunu düşünüyor. Kötü bir şeyin onları takip etmesinden korkarak kızlarını kurtarmak için gereken her şeyi yapıyorlar.

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