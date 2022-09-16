Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 07:13
Cennete Bilet
Romantik komedi filmi Cennete Bilet (Ticket to Paradise), evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak, birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin hikâyesini anlatıyor.
Cann
Korku türündeki Cann, Üniversite sınavına hazırlanan Beren’in, kamp dönüşü aniden hastalanmasını anlatıyor.
Dokunma Hurdacının Kızı
Hüsnü Hakan Gürtop’un yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerde Erkan Petekkaya, Ferhat Göçer, Fatma Yılmaz, Abidin Yerebakan ve Betül Şahin’in olduğu dram filmi Dokunma Hurdacının Kızı, genç öğrencisi Kader'in hastalığına çare olabileceğini öğrenen öğretmen Hediye'nin hikâyesini anlatıyor.
Dragon Ball Super: Super Hero,
Akira Toriyama tarafından 1984 yılında manga olarak başlayan Dragon Ball fenomeninin yeni animasyon sinema filmi Dragon Ball Super: Super Hero, Goku'nun geçmişinde karşı karşıya geldiği Red Ribbon Army'nin yarattığı iki yeni androide karşı verilen savaşı konu ediniyor. .
Moonage Daydream
Yönetmenliğini Brett Morgen’in yaptığı belgesel Moonage Daydream, zamanımızın en büyük sanatçılarından biri olduğu düşünülen David Bowie’nin hayatını konu ediniyor.
Peter von Kant
François Ozon’ın, 1972 yapımı dram filmi olan Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları’ndan acı gözyaşlarını çıkararak ve cinsiyetleri ters çevirerek baştan yarattığı film, ünlü film yönetmeni Peter’ın, sürekli kötü davranıp küçük düşürmekten zevk aldığı sessiz asistanı Karl ile birlikte yaşamını anlatıyor.
Üç Bin Yıllık Bekleyiş
George Millet’in Augusta Gore ile birlikte senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Üç Bin Yıllık Bekleyiş (Three Thousand Years of Longing), bir kavanoza hapsedilmiş bir Cin ile yolları kesişen Alithea'nın hikâyesini anlatıyor.
Burçlar
Senaryosu Ebru Erten tarafından yazılan ve yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı yerli romantik komedi filmi olan Burçlar, bir iş insanı olan Burcu'nun, düşkün olduğu astrolojinin hayatına etkilerini deneyimlemesini konu ediniyor.