Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022)

Üç Bin Yıllık Bekleyiş

George Millet’in Augusta Gore ile birlikte senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Üç Bin Yıllık Bekleyiş (Three Thousand Years of Longing), bir kavanoza hapsedilmiş bir Cin ile yolları kesişen Alithea'nın hikâyesini anlatıyor.