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Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 07:13

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 8 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 1

Cennete Bilet

Romantik komedi filmi Cennete Bilet (Ticket to Paradise), evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak, birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin hikâyesini anlatıyor.

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 2

Cann

Korku türündeki Cann, Üniversite sınavına hazırlanan Beren’in, kamp dönüşü aniden hastalanmasını anlatıyor.

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 3

Dokunma Hurdacının Kızı

Hüsnü Hakan Gürtop’un yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerde Erkan Petekkaya, Ferhat Göçer, Fatma Yılmaz, Abidin Yerebakan ve Betül Şahin’in olduğu dram filmi Dokunma Hurdacının Kızı, genç öğrencisi Kader'in hastalığına çare olabileceğini öğrenen öğretmen Hediye'nin hikâyesini anlatıyor.

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 4

Dragon Ball

Dragon Ball Super: Super Hero,

Akira Toriyama tarafından 1984 yılında manga olarak başlayan Dragon Ball fenomeninin yeni animasyon sinema filmi Dragon Ball Super: Super Hero, Goku'nun geçmişinde karşı karşıya geldiği Red Ribbon Army'nin yarattığı iki yeni androide karşı verilen savaşı konu ediniyor. .

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 5

Moonage Daydream

Yönetmenliğini Brett Morgen’in yaptığı belgesel Moonage Daydream, zamanımızın en büyük sanatçılarından biri olduğu düşünülen David Bowie’nin hayatını konu ediniyor. 

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 6

Peter von Kant

François Ozon’ın, 1972 yapımı dram filmi olan Petra von Kant’ın Acı Gözyaşları’ndan acı gözyaşlarını çıkararak ve cinsiyetleri ters çevirerek baştan yarattığı film, ünlü film yönetmeni Peter’ın, sürekli kötü davranıp küçük düşürmekten zevk aldığı sessiz asistanı Karl ile birlikte yaşamını anlatıyor. 

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 7

Üç Bin Yıllık Bekleyiş

George Millet’in Augusta Gore ile birlikte senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Üç Bin Yıllık Bekleyiş (Three Thousand Years of Longing), bir kavanoza hapsedilmiş bir Cin ile yolları kesişen Alithea'nın hikâyesini anlatıyor.  

Haftanın Filmleri (16 Eylül 2022) - 8

Burçlar

Senaryosu Ebru Erten tarafından yazılan ve yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı yerli romantik komedi filmi olan Burçlar, bir iş insanı olan Burcu'nun, düşkün olduğu astrolojinin hayatına etkilerini deneyimlemesini konu ediniyor.

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