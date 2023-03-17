Haftanın Filmleri (17 Mart 2023)

ASİ

Belçika, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı "Asi" filminde, 2012-2015'te çatışmalara katılmak üzere Avrupa'dan Suriye'ye gidenlerin hikayelerinden esinleniliyor.

Fas asıllı Belçikalı yönetmen Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin imza attığı film, Suriye'deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola koyulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal ve Tara Abboud'un rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:



"Kamal, savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla Belçika'dan Suriye'ye gider ancak burada milislere katılmaya zorlanır ve Rakka'da yüzüstü bırakılır. Geride kalan küçük kardeşi Nesim, kendisini abisiyle buluşturacağını söyleyen radikal bir gruba katılır. Anneleri Leyla ise küçük oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır."