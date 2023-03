Haftanın Filmleri (17 Mart 2023)

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES

Haftanın tek belgesel yapımı "Louis Tomlinson: All of Those Voices", Louis Tomlinson'ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis'in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.