Haftanın filmleri (18 Ağustos 2023)

BLUE BEETLE

Yönetmenliğini Angel Manuel Soto'nun üstlendiği aksiyon filmi "Blue Beetle", Meksikalı-Amerikalı genç Jamie Reyes'in hayatına odaklanıyor.



Başrollerini Xolo Mariduena, Bruna Marquezine ve Susan Sarandon'un paylaştığı filmde Reyes'in en yakın arkadaşları Paco ve Brenda ile okuldan dönerken tuhaf bir böceğe rastlaması ve Reyes'in tuhaf bir arsaya gömülü olan böceği incelemek için eve götürmeye karar vermesi işleniyor.