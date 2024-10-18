Haftanın filmleri (18 Ekim 2024)
Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, korkudan animasyona, dördü yerli, 10 film vizyona girecek.
GELİN TAKIMI
Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya’lı oyuncu kadrosuyla vizyona giren komedi filmi Gelin Takımı, bekarlığa veda partisi yapmak için toplanan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz’ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.