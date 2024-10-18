Haftanın filmleri (18 Ekim 2024)

CESUR PANDA GÖREVİMİZ AFRİKA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Cesur Panda Görevimiz Afrika (Panda Bear in Africa), macera dolu bir yolculuğa çıkan bir pandanın hikayesini konu ediniyor. Panda Ping, bir bebek ejderha olan Jielong’a bakarken onun evden kaçırılması ile büyük bir paniğe kapılır.

Bu durumun pandalar ve ejderhalar arasındaki dostluğu sonsuza dek lanetleyebileceğini düşünen Ping, Jielong’u bulmak için korkutucu dünyaya yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte Ping, Aslan Kral Ade ve ordusunun elinde bulunan Jielong’u kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.