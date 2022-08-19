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Haftanın filmleri (19 Ağustos)

Haberler | 19.08.2022 - 09:04 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 09:06

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 7 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 1

Nope (Hayır)

Jordan Peele’nin yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Nope, Kaliforniya’nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor.

Nope Fragman (Tıkla İzle)

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 2

Ooops! Sevimli Tayfa (Ooops! The Adventure Continues)

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek yapım, büyük selden sonra gemide yaşamaya devam eden hayvanların eğlenceli hikayesini konu alıyor.

Ooops! Sevimli Tayfa fragman (Tıkla İzle)

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 3

Koma (The Coma)

Nikita Argunov tarafından yönetilen Rus bilim kurgu aksiyon filmi Koma (The Coma),  bir kaza sonrası bildiğinden çok daha garip ve farklı bir dünyada gözlerini açan bir mimarın gerçek dünyaya dönme çabasını konu ediniyor. 

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 4

Pota

Ahmet Toklu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için hareke geçen Ahmet'in hikayesini konu ediyor.

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 5

El - Hemraz

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek bir diğer film olan El - Hemraz Cinlerin Büyüsü, bir belgesel çekimi için eski bir Rum köyüne giden beş arkadaşın başından geçenleri konu ediniyor.

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 6

İnn-i Cin Mişna

Ekrem Düzgünoğlu’nun yönettiği korku filmi İnn-i Cin Mişna, cinlerle geçmişi olan Münire'nin, tekrar cinlerle irtibata geçmesiyle yer aldığı tiyatro ekibini de kapsayan olaylar silsilesini konu ediniyor.

Haftanın filmleri (19 Ağustos) - 7

Kitap 1820

Korku türündeki filmde, gizemli bir kitabı aramaya koyulan Soner, amacına ulaşabilmek için İzmir'den İstanbul'a doğru yola koyulur ve kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

N-LIFE HABERLERİ

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