Haftanın filmleri (19 Ağustos)

Haberler | 19.08.2022 - 09:04 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 09:06
Nope (Hayır)
Jordan Peele’nin yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Nope, Kaliforniya’nın iç kesimlerindeki tenha bir kanyonda yapılan esrarengiz ve ürpertici bir keşfi anlatıyor.
Ooops! Sevimli Tayfa (Ooops! The Adventure Continues)
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek yapım, büyük selden sonra gemide yaşamaya devam eden hayvanların eğlenceli hikayesini konu alıyor.
Koma (The Coma)
Nikita Argunov tarafından yönetilen Rus bilim kurgu aksiyon filmi Koma (The Coma), bir kaza sonrası bildiğinden çok daha garip ve farklı bir dünyada gözlerini açan bir mimarın gerçek dünyaya dönme çabasını konu ediniyor.
Pota
Ahmet Toklu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, semtinde basketbol oynayabileceği bir yer olmaması üzerine bu duruma bir çözüm bulmak için hareke geçen Ahmet'in hikayesini konu ediyor.
El - Hemraz
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek bir diğer film olan El - Hemraz Cinlerin Büyüsü, bir belgesel çekimi için eski bir Rum köyüne giden beş arkadaşın başından geçenleri konu ediniyor.
İnn-i Cin Mişna
Ekrem Düzgünoğlu’nun yönettiği korku filmi İnn-i Cin Mişna, cinlerle geçmişi olan Münire'nin, tekrar cinlerle irtibata geçmesiyle yer aldığı tiyatro ekibini de kapsayan olaylar silsilesini konu ediniyor.
Kitap 1820
Korku türündeki filmde, gizemli bir kitabı aramaya koyulan Soner, amacına ulaşabilmek için İzmir'den İstanbul'a doğru yola koyulur ve kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.