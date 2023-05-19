Haftanın filmleri (19 Mayıs 2023)

ÇILGIN YARIŞÇILAR

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Çılgın Yarışçılar, ailesine ait olan bir ünvanı almak için elinden geleni yapan, yarış arabalarına tutkusu olan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Film, yarış arabalarına tutkuyla bağlı bir genç olan Sloan’ın ailesinin de bir zamanlar yarışçı olduğunu öğrenmesiyle onlara ait olan unvanı geri kazanmak için harekete geçmesini anlatıyor.