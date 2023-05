Haftanın filmleri (19 Mayıs 2023)

AŞKIN BUNUNLA NE İLGİSİ VAR?

Romantik komedisiz yapamayanların favorisi olmaya aday Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? (What's Love Got to Do with It?), Londra’dan Lahor’a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini anlatıyor. Sürekli yanlış kişileri seçerek gerçek aşkı bulamayan Zoe ile gerçek aşkın sırrının görücü usulü evlilik olduğunu düşünen Kazım’ın farklı bakış açıları sonsuz aşkı bulmalarına yetecek midir?