Haftanın filmleri (2 Ağustos 2024)
Türkiye'deki sinema salonlarında gerilimden korkuya, aksiyondan animasyona bu hafta ikisi yerli, 8 film sinemaseverlerle buluşacak.
HAROLD VE MOR TEBEŞİR
Zachary Levi, Zooey Deschanel ve Jemaine Clement'in başrollerini paylaştığı "Harold ve Mor Tebeşir" filmi, Carlos Saldanha yönetmenliğinde beyaz perdede yerini alacak.
Karikatürist Crockett Johnson'ın klasik çocuk kitabından uyarlanan film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold'ın, büyüyüp kendini kitap sayfalarından fiziksel dünyaya taşımasıyla başından geçenleri anlatıyor.