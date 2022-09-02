Haftanın filmleri (2 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 09:23 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 09:24
Jon Watts’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu alıyor.
Sanrı
Onur Bilgin’in yönettiği korku filmi Sanrı, maddi sıkıntılar yaşayan Yasemin’in yatılı bakıcı olarak girdiği evde garip doğa üstü olaylara şahit olmaya başlaması ve geceleri gördüğü kabuslarla yaşadığı zorlu anları konu ediniyor.
Davet
Filmde, bildiği başka bir akrabası olmayan Evie yaptırdığı DNA test sonucunda bir kuzeni olduğunu keşfeder. Ardından da varlığını yeni öğrendiği ailesi tarafından İngiliz kırsalında gerçekleşecek gösterişli bir düğüne davet edilir. Ancak bu davet hayatta kalma mücadelesine dönüşür.
Canavar
Canavar, bir baba ve iki genç kızının birlikte gittikleri Güney Afrika'da kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Sekiz Sıfır
Türk futbolunun eğlenceli, düşündürücü ve sürükleyici bir hicvi olan film, Türk Milli Futbol Takımı’nın 8-0’lık yenilgiye uğradığı İngiltere maçını anlatıyor.
Bıçağın İki Yüzü
Uluslarası Berlin Film Festivali’nde Claire Denis’e En İyi Yönetmen dalında Altın Ayı getiren film, birbirlerini seven, yıllardır beraber yaşayan Sarah ve Jean’in bir sabah Sarah’ın eski sevgilisi François’in tekrar hayatlarına girmesiyle başlayan öyküsünü anlatıyor.
Yalancı Şahit
Başrollerini Algı Eke ve İnan Ulaş Torun’un paylaştığı Yalancı Şahit, yalancı şahitlik yapan Ali Cengiz Dönmez’in hayatının aşkını ve mafya arasında kalarak yaşadığı olayları anlatıyor.
Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet
Animasyon türündeki film nadir bulunan bir lahiti yanlışlıkla tahrip eden Tad’in aksiyon dolu macerasını anlatıyor.