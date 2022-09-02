Haftanın filmleri (2 Eylül 2022)

Davet

Filmde, bildiği başka bir akrabası olmayan Evie yaptırdığı DNA test sonucunda bir kuzeni olduğunu keşfeder. Ardından da varlığını yeni öğrendiği ailesi tarafından İngiliz kırsalında gerçekleşecek gösterişli bir düğüne davet edilir. Ancak bu davet hayatta kalma mücadelesine dönüşür.