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Haftanın filmleri (2 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 09:23 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 09:24

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, altı film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 1

YENİDEN VİZYONDA

Jon Watts’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu alıyor.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 2

Sanrı

Onur Bilgin’in yönettiği korku filmi Sanrı, maddi sıkıntılar yaşayan Yasemin’in yatılı bakıcı olarak girdiği evde garip doğa üstü olaylara şahit olmaya başlaması ve geceleri gördüğü kabuslarla yaşadığı zorlu anları konu ediniyor.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 3

Davet

Filmde, bildiği başka bir akrabası olmayan Evie yaptırdığı DNA test sonucunda bir kuzeni olduğunu keşfeder. Ardından da varlığını yeni öğrendiği ailesi tarafından İngiliz kırsalında gerçekleşecek gösterişli bir düğüne davet edilir. Ancak bu davet hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 4

Canavar

Canavar, bir baba ve iki genç kızının birlikte gittikleri Güney Afrika'da kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 5

Sekiz Sıfır

Türk futbolunun eğlenceli, düşündürücü ve sürükleyici bir hicvi olan film, Türk Milli Futbol Takımı’nın 8-0’lık yenilgiye uğradığı İngiltere maçını anlatıyor. 

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 6

Bıçağın İki Yüzü

Uluslarası Berlin Film Festivali’nde Claire Denis’e En İyi Yönetmen dalında Altın Ayı getiren film, birbirlerini seven, yıllardır beraber yaşayan Sarah ve Jean’in bir sabah Sarah’ın eski sevgilisi François’in tekrar hayatlarına girmesiyle başlayan öyküsünü anlatıyor.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 7

Yalancı Şahit

Başrollerini Algı Eke ve İnan Ulaş Torun’un paylaştığı Yalancı Şahit, yalancı şahitlik yapan Ali Cengiz Dönmez’in hayatının aşkını ve mafya arasında kalarak yaşadığı olayları anlatıyor.

Haftanın filmleri (2 Eylül 2022) - 8

Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet

Animasyon türündeki film nadir bulunan bir lahiti yanlışlıkla tahrip eden Tad’in aksiyon dolu macerasını anlatıyor.

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