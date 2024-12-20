Haftanın filmleri (20 Aralık 2024)

ŞIMARIK

Senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği haftanın diğer komedi filmi Şımarık, babasının verdiği ceza sonucunda kendini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Mete, zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Oğlunun durmak bilmeyen taşkınlıklarından yorulan ve buna bir son vermek isteyen babası, onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete, zamanda yolculuk yaptığına inanarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderilir ve burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır.