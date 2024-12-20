Haftanın filmleri (20 Aralık 2024)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona beşi yerli, 9 film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Melis Sezen ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Onur Ünlü imzalı "Şımarık", Oscar ödüllü Barry Jenkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi "Mufasa: Aslan Kral" ve Kerem Alışık'ın başrolünü üstlendiği Akıldan Kalbe yer alıyor.
MUFASA: ASLAN KRAL
Oscar ödüllü Barry Jenkins'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi Mufasa: Aslan Kral (Mufasa: The Lion King), Mağrur Diyar’ın sevilen kralı Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikâyesini konu ediniyor. Mufasa, efsanesini Simba ve Nala’nın kızı Kiara’ya aktarmak için Rafiki’den yardım isterken, hikaye geçmişe dönüşlerle onun yetim bir yavrudan kraliyet soyunun mirasçısına dönüşümünü anlatıyor.