Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022)

El Zebir

El-Zebir, yaşadığı tuhaf olayların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu öğrenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Oyuncular: Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alpçetin