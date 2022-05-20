Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022)

Haberler | 20.05.2022 - 10:03 - Son Güncelleme : 20.05.2022 - 10:08

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girdi.

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 1

Domuz

Pig, bir mantarı toplayıcısının hayatına odaklanıyor.

Oyuncular: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 2

After: Ayrılık

After: Ayrılık, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor.

Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 3

El Zebir

El-Zebir, yaşadığı tuhaf olayların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu öğrenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

Oyuncular: Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alpçetin

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 4

Şeytani

Şeytani, geçmişini bir simülasyon teknolojisi ile yeniden araştırma fırsatı yakalayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Oyuncular: Carly Pope, Nathalie Boltt, Chris William Martin, Michael J Rogers, Terry Chen

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 5

Hayvan

Hayvan, hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden ve bu süreçte milli duygularından güç alan bir gencin hikayesini konu ediyor.

Oyuncular: Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Engin Kahya, Selçuk Kılıç

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 6

Cesur Balık Sihirli Dünyada

Cesur Balık Sihirli Dünyada, kasabayı tehdit eden yılan balıklarına karşı mücadele eden yunus Delfi'nin hikayesini konu ediyor.

Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022) - 7

Süper Yetenek 2

Süper Yetenek 2, turneye çıkmalarıyla hayatları değişen Bodi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.

Oyuncular: Graham Hamilton, Michael Adamthwaite, Ashleigh Ball

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