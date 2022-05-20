Haftanın Filmleri (20 Mayıs 2022)

Haberler | 20.05.2022 - 10:03 - Son Güncelleme : 20.05.2022 - 10:08
Domuz
Pig, bir mantarı toplayıcısının hayatına odaklanıyor.
Oyuncular: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet
After: Ayrılık
After: Ayrılık, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor.
Oyuncular: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard
El Zebir
El-Zebir, yaşadığı tuhaf olayların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu öğrenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.
Oyuncular: Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alpçetin
Şeytani
Şeytani, geçmişini bir simülasyon teknolojisi ile yeniden araştırma fırsatı yakalayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
Oyuncular: Carly Pope, Nathalie Boltt, Chris William Martin, Michael J Rogers, Terry Chen
Hayvan
Hayvan, hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden ve bu süreçte milli duygularından güç alan bir gencin hikayesini konu ediyor.
Oyuncular: Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Engin Kahya, Selçuk Kılıç
Cesur Balık Sihirli Dünyada
Cesur Balık Sihirli Dünyada, kasabayı tehdit eden yılan balıklarına karşı mücadele eden yunus Delfi'nin hikayesini konu ediyor.
Süper Yetenek 2
Süper Yetenek 2, turneye çıkmalarıyla hayatları değişen Bodi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.
Oyuncular: Graham Hamilton, Michael Adamthwaite, Ashleigh Ball