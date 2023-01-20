Haftanın filmleri (20 Ocak 2023)

MUHTEŞEM KEDİ MAURİCE

Bu hafta vizyona girecek bir diğer animasyon filmi olan Muhteşem Kedi Maurice (The Amazing Maurice), şehir hayatına alışmış serseri bir kedi olan Maurice’nin hikâyesini konu ediniyor. Para kazanacağı bir düzenbazlık planı geliştiren Maurice, bu plan için şapşal bir kavalcıyı ve kavalcıya ait fare sürüsünü kullanacaktır. Fakat planı uygulayacağı “Kötü Şans” kasabasına gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşıyor.