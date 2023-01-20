Haftanın filmleri (20 Ocak 2023)

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın yaptığı aksiyon filmi 49, Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna yaptığı kurtarma operasyonunu anlatıyor. Musul, 2014 yılında DEAŞ tarafından ele geçirilince, Musul’da bulunan Türk konsolosluğundaki 49 kişi de DEAŞ’a esir düşüyor. MİT ise esir tutulanları kurtarmak için operasyon düğmesine basıyor.
Brad Pitt ve Margot Robbie’nin başrolde oynadığı yabancı dram filmi Babil (Babylon), 1920'li yılların Los Angeles'ındaki Hollywood’u anlatıyor. Film, sinema sektörünün sessizlik döneminden yükseliş dönemine geçtiği bu yılları, bir aktörün ve yükselme hırsı olan bir aktristin gözünden inceliyor. Hollywood'un aşırılığını epik bir dille ele alan filmin yönetmenliğini ise Damien Chazelle yapıyor.
40. yaş gününü dönüm noktası olarak gören Bavyera Düşesi Elisabeth’in hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Marie Kreutzer üstleniyor.
Efsane komedi serisinin yeni filmi olan Kutsal Damacana 4, Fikret'in yurda geri dönüş hikâyesini anlatıyor. Yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselen Fikret, ülkesine döndüğünde cin çıkarma işine devam ediyor. Birçok aileye yardım edip çocuklarını kurtarırken de eski düşmanıyla tekrar karşılaşıyor.
Animasyon tutkunlarına harika bir 85 dakika sunan Benim Tatlı Diş Perim (My Fairy Troublemaker), doğayı çok seven Maxie’nin annesiyle beraber şehre taşınmasını anlatıyor. Şehre taşınmış olmaktan hoşnutsuzluk duyan Maxie, kısa bir süre sonra diş perisi Violetta ile karşılaşıyor. Violetta, düşmüş bir diş bulup kendi dünyasına zamanında dönemezse bir çiçeğe dönüşecektir. Bunun için Maxie’den yardım isteyen Violetta, onunla macera dolu bir serüvene çıkıyor.
Anthony Bell’in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi Süper Yetenek 3: Büyük Yarış (Rock Dog 3: Battle the Beat), dünyayı gezdikten sonra köyüne dönen Bodi’nin hikâyesini anlatıyor. Kız grubu K-9'un, Angus Scattergood'un kim olduğunu bilmediğini öğrenen Bodi, yeni nesil rock yıldızlarına ilham vermek için müzikal yarışma programı Battle the Beat'e katılıyor. Ancak hedeflerini gözden kaçırarak bir gecede bir TV kişiliği haline geliyor.
Bu hafta vizyona girecek bir diğer animasyon filmi olan Muhteşem Kedi Maurice (The Amazing Maurice), şehir hayatına alışmış serseri bir kedi olan Maurice’nin hikâyesini konu ediniyor. Para kazanacağı bir düzenbazlık planı geliştiren Maurice, bu plan için şapşal bir kavalcıyı ve kavalcıya ait fare sürüsünü kullanacaktır. Fakat planı uygulayacağı “Kötü Şans” kasabasına gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşıyor.