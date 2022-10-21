Haftanın filmleri (21 Ekim 2022)

Bandırma Füze Kulübü

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği TRT ortak yapımı Bandırma Füze Kulübü sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin başrollerini Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil paylaştı.

Yapımda, 60 yılı aşkın bir süre önce, tüm dünyada uzayla ilgili merakın tavan yaptığı bir dönemde, bir grup liseli genç ve arkadaşlarının Bandırma'da, Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu ediniyor.

Senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı dram türündeki filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.