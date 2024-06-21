Haftanın filmleri (21 Haziran 2024)

SAYARA: İNTİKAM MELEĞİ

Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'un başrolde oynadığı "Sayara: İntikam Meleği" filmi, haftanın tek yerli yapımı olarak öne çıkıyor.

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği film, Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara'nın, kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu ediyor.