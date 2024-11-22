Haftanın filmleri (21 Kasım 2024)

SİYAH KANARYA

Siyah Kanarya (Canary Black), kaçırılan kocasını kurtarmak için teröristler tarafından kendi ülkesine ihanet etmesi için şantaj yapılan Avery Graves'in hikayesini konu ediniyor. Avery Graves, CIA’in en yetenekli ajanlarından biridir. Kocası teröristler tarafından kaçırılınca, onu kurtarmak için ülkesine ihanet etmek zorunda kalır.

Ekibinden ayrılmasının ardından Avery, kocasının kaçıranların istediği istihbaratı bulmak için yeraltı dünyasındaki bağlantılarını kullanır. Kendisini ölümcül bir yarışın içinde bulan Avery, keskin eğitim ve vahşi dövüş becerilerine güvenmek zorundadır.