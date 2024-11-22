Haftanın filmleri (21 Kasım 2024)
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 10 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Damien Leone imzalı korku filmi "Terrifer 3", Ariana Grande'nin başrolünü üstlendiği müzikal filmi "Wicked" ve Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı "Dünya Varmış" yer alıyor.
TERRIFIER 3
Amerikalı senarist ve yönetmen Damien Leone’nin imzasını taşıyan korku filmi Terrifier 3, Noel arifesinde huzur içinde uykuya dalan Miles County'nin hiçbir şeyden haberi olmayan sakinlerinin başına gelenleri konu ediniyor. Noel Arifesi, Art the Clown’un geri dönmesiyle kabusa dönüşüyor. Gerilim ve korkunun doruklara çıktığı bu filmde sinemaseverler, hayatta kalmak için savaşan kasaba halkı ve Art the Clown arasında soluksuz bir mücadeleye tanık olacak.