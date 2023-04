Haftanın filmleri (21 Nisan 2023)

COLDPLAY - MUSIC OF THE SPHERES: LIVE AT RIVER PLATE

Dünyanın en çok sevilen gruplarından Coldpay’in konserini beyaz perdeye taşıyan Coldplay - Music of the Spheres: Live at River Plate, grubun Buenos Aires'te on gece üst üste River Plate Stadyumu’nda kapalı gişe verdiği bu muhteşem konseri izleyicilerle buluşturuyor.