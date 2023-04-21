Haftanın filmleri (21 Nisan 2023)

TANRININ YARATTIKLARI

Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi'nin başrollerini paylaştığı "Tanrının Yarattıkları", bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanıyor. Anna Rose Holmer ile Saela Davis'in yönettiği filmin senaryosunu Shane Crowle ile Fodhla Cronin O'Reilly kaleme aldı.