Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023)

PRENSES VE DRACULA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Prenses ve Dracula (How to Save the Immortal), yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone’nun mücadelesini konu ediniyor. Kral Mercimek'in dünyayı ele geçirme planları doğrultusunda savaşçı bir kız olan Cesur Barbara'yı kaçırmak zorunda kalan Drybone, bir süre sonra ölümsüzlüğünü feda etmek zorunda kalacaktır.