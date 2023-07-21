Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023)

UYANIŞ

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi olan Uyanış (Chariot), her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Reenkarnasyon geçişinde hastalara rehberlik eden Dr. Karn, hastası Harrison'ın anlattıklarında sistemde bir aksaklık fark etmesi üzerine hastasının geleceği kalıcı olarak rayından çıkmadan önce, sorunu çözmek için çabalar.