Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023)
Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, sekiz film vizyona girecek. Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ile Greta Gerwig imzası taşıyan "Barbie" aynı gün vizyona giriyor. Yılın en merak edilen yapımları arasında gösterilen filmlerin gişede ne kadar hasılat edeceği ve kazananın kim olacağı merak ediliyor.
OPPENHEIMER,
Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi Oppenheimer, atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini anlatıyor. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir.