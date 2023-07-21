Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023)

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, sekiz film vizyona girecek. Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" ile Greta Gerwig imzası taşıyan "Barbie" aynı gün vizyona giriyor. Yılın en merak edilen yapımları arasında gösterilen filmlerin gişede ne kadar hasılat edeceği ve kazananın kim olacağı merak ediliyor.

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 1

OPPENHEIMER,

Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi Oppenheimer, atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini anlatıyor. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 2

BARBIE

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giren Barbie, Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor. Film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor. 

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 3

PRENSES VE DRACULA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Prenses ve Dracula (How to Save the Immortal), yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone’nun mücadelesini konu ediniyor. Kral Mercimek'in dünyayı ele geçirme planları doğrultusunda savaşçı bir kız olan Cesur Barbara'yı kaçırmak zorunda kalan Drybone, bir süre sonra ölümsüzlüğünü feda etmek zorunda kalacaktır.

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 4

RESIDENT EVIL: DEATH ISLAND

Ünlü Resident Evil serisinin yeni filmi Resident Evil: Death Island, Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirmesi İttifakı ajanı Chris Redfield ve ekibinin açıklanamayan bir enfeksiyon salgınını araştırırken başlarından geçenleri konu ediniyor. Enfeksiyona kapılan kurbanların tek ortak noktası, yakın zamanda Alcatraz Adası'nı ziyaret etmiş olmalarıdır. Bu ipucunun ardından Chris ve ekibi, onları yeni korkuların beklediği adaya doğru yola çıkar.

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 5

MÜHR-Ü MUSALLAT 2: YASAK DÜĞÜN

Metin Kuru’nun yönetmenliğini yaptığı korku filmi Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, kendisine yapılan uyarıları dikkate almaya bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Üç kuşak öncesinden ailesine musallat olmuş cin sebebiyle evlenmemesi gereken Nilgün, uyarıları dikkate almaz ancak kısa bir süre içerisinde hayatı altüst olur.

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 6

UYANIŞ

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi olan Uyanış (Chariot), her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Reenkarnasyon geçişinde hastalara rehberlik eden Dr. Karn, hastası Harrison'ın anlattıklarında sistemde bir aksaklık fark etmesi üzerine hastasının geleceği kalıcı olarak rayından çıkmadan önce, sorunu çözmek için çabalar.

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 7

ZIPIR DEDEKTİF VE ALTIN ARI KOVANI

Animasyon türündeki filmde  Zıpır Dedektif ve ekibi, gizemli hırsızlığı çözmek ve Bal Tepeleri’ni korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Haftanın filmleri (21 Temmuz 2023) - 8

TEFTİŞ

Elegance Bratton imzalı filmde, Ellis French Deniz Piyadeleri’ne katılmaya karar verir ve eğitim için bir kampa gider. Hiç beklenmedik olaylarla karşılaşan French'in hayatı tamamen değişir.

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