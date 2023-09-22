Haftanın filmleri (22 Eylül 2023)
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 10 film vizyona girecek.
CEHENNEM MELEKLERİ 4
Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren ve Andy Garcia'nın rol aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluşacak.
Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği serinin son bölümü, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor.
Bol aksiyonlu sahneleriyle öne çıkan filmin senaryosu Kurt Wimmer, Tad Daggerhart ve Max Adams imzası taşıyor.