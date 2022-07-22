Haftanın Filmleri (22 Temmuz 2022)

Kehanet Ayasofya

Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği, korku, macera ve gerilim türündeki "Kehanet Ayasofya", bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in mücadelesine odaklanıyor.

Filmde Fatih Hasanoğlu, Muhammed Bahçecik, Halil Kumova ile Mustafa Ak başrolleri paylaştı.