Haftanın filmleri (23 Ağustos 2024)

MAHŞERİN ÜÇ DELİSİ

Hüseyin Eleman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi ve aksiyon türündeki "Mahşerin Üç Delisi" filmi, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören üç hastanın başına gelen olayları anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Başak Daşman, Yüksel Ünal, Okan Koç ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı yapım, özgür olmak ve hayatta kalmak için verilen görevi kabul edenlerin yaşadığı aksiyon dolu macerayı beyaz perdeye yansıtıyor.