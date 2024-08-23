Haftanın filmleri (23 Ağustos 2024)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye dördü yerli, 9 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Zoe Kravitz'in yönetmenliğini üstlendiği "Gözlerini Kırp" ve Hayao Miyazaki imzalı "Ruhların Kaçışı" yer alıyor.
MAHŞERİN ÜÇ DELİSİ
Hüseyin Eleman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi ve aksiyon türündeki "Mahşerin Üç Delisi" filmi, sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik tedavisi gören üç hastanın başına gelen olayları anlatıyor.
Oyuncu kadrosunda Başak Daşman, Yüksel Ünal, Okan Koç ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı yapım, özgür olmak ve hayatta kalmak için verilen görevi kabul edenlerin yaşadığı aksiyon dolu macerayı beyaz perdeye yansıtıyor.