Haftanın filmleri (23 Eylül 2022)

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli, 9 film sinemaseverlerle buluştu. Olivia Wilde'ın Merak Etme Sevgilim adlı ikinci yönetmenlik deneyimi ve 13 sene sonra yeniden vizyona giren Avatar bu haftanın ilgi çeken yapımları arasında yer alıyor...

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 1

Avatar

Efsane yönetmen James Cameron’un yönettiği, Oscar ödüllü Avatar, yeniden izlemek isteyenler için bu cuma tekrardan vizyona giriyor.

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 2

Dert Etme Sevgilim (Don't Worry Darling)

Olivia Wilde’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı gerilim filmi mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor.

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 3

Gazap

Yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan’ın oturduğu korku filmi, gençliklerinde aşk yaşamış fakat ailesel sorunlar nedeniyle evlenememiş olan Kenan ve Nazlı’nın hikayesini anlatıyor. 

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 4

Reflection

Başrollerde Taro Emir Tekin, Selçuk Yöntem ve Yasemin Szawlowski’nin olduğu, İlker Savaşkurt tarafından yönetilen dram türündeki film, İstanbul'daki bir otele, çalışanların koruyucu azizi olduğunu ilan eden gizemli bir adamın gelişini anlatıyor. 

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 5

Tay

Yönetmenliğini Nurullah Yenihan’ın yaptığı yerli animasyon filmi Tay, Mekke’nin en zenginlerinden olan Ubey’in ahırında doğan deve Riyah’ın hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 6

Deli Kazım

Özgür Murat Sönmez’in yönettiği komedi filmi,1920’li yıllarda yaşayan Kazım’ın, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, savaş sırasında bir adada kalan arkadaşlarına ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor.

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 7

Sindirella ve Sevimli Arkadaşları (Ella and the Little Sorcerer

Bu hafta vizyona girecek bir diğer animasyon filmi, Ella ve arkadaşlarının fare bedenine hapsolmuş Prens Alex’i kurtarmak için çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 8

Bana Karanlığını Anlat

Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer aldığı film, kocasının ölümünden sonra onunla ve kendisiyle yüzleşen bir kadının hayatına odaklanıyor.

Haftanın filmleri (23 Eylül 2022) - 9

El Hass

Filmde, geçmişte yaptığı hata nedeniyle cinler alemini kendisine musallat eden Zeynep, içine düştükleri kabustan kurtulmaya çalışırken, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

N-LIFE HABERLERİ

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