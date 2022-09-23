Haftanın filmleri (23 Eylül 2022)

Dert Etme Sevgilim (Don't Worry Darling)

Olivia Wilde’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı gerilim filmi mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor.