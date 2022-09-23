Haftanın filmleri (23 Eylül 2022)

Avatar
Efsane yönetmen James Cameron’un yönettiği, Oscar ödüllü Avatar, yeniden izlemek isteyenler için bu cuma tekrardan vizyona giriyor.
Dert Etme Sevgilim (Don't Worry Darling)
Olivia Wilde’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı gerilim filmi mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor.
Gazap
Yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan’ın oturduğu korku filmi, gençliklerinde aşk yaşamış fakat ailesel sorunlar nedeniyle evlenememiş olan Kenan ve Nazlı’nın hikayesini anlatıyor.
Reflection
Başrollerde Taro Emir Tekin, Selçuk Yöntem ve Yasemin Szawlowski’nin olduğu, İlker Savaşkurt tarafından yönetilen dram türündeki film, İstanbul'daki bir otele, çalışanların koruyucu azizi olduğunu ilan eden gizemli bir adamın gelişini anlatıyor.
Tay
Yönetmenliğini Nurullah Yenihan’ın yaptığı yerli animasyon filmi Tay, Mekke’nin en zenginlerinden olan Ubey’in ahırında doğan deve Riyah’ın hikayesini anlatıyor.
Deli Kazım
Özgür Murat Sönmez’in yönettiği komedi filmi,1920’li yıllarda yaşayan Kazım’ın, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, savaş sırasında bir adada kalan arkadaşlarına ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor.
Sindirella ve Sevimli Arkadaşları (Ella and the Little Sorcerer
Bu hafta vizyona girecek bir diğer animasyon filmi, Ella ve arkadaşlarının fare bedenine hapsolmuş Prens Alex’i kurtarmak için çıktıkları yolculuğu anlatıyor.
Bana Karanlığını Anlat
Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer aldığı film, kocasının ölümünden sonra onunla ve kendisiyle yüzleşen bir kadının hayatına odaklanıyor.
El Hass
Filmde, geçmişte yaptığı hata nedeniyle cinler alemini kendisine musallat eden Zeynep, içine düştükleri kabustan kurtulmaya çalışırken, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.