Haftanın filmleri (23 Haziran 2023

AFACANLAR İŞ BAŞINDA

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya çekecek Afacanlar İş Başında (Two Little Toddlers: An Unforgettable Day), hem kardeş hem de en yakın arkadaş olan Joey ve Anna’nın hikayesini konu ediniyor. Aileye katılacak yeni bir bebekle kendisini ihmal edilmiş hisseden Joey, arsız bir keçi ile tanışır ve en yakın arkadaşını bulduğunu düşünür. Ancak onun kaçması Joey’nin çılgına dönmesine neden olur ve onu bulmak için zorlu bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır.