Haftanın filmleri (23 Haziran 2023
Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, altı film vizyona girecek.
HAİLE: BİR AİLE KABUSU
Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarına çekecek Haile: Bir Aile Kâbusu, aşık olduğu kadının kendisiyle değil abisiyle evlendirilmesiyle bütün köyün sonunu getirecek olaylar silsilesini anlatıyor. 25 yıl aradan sonra lanetli bir büyü yeniden ortaya çıkar ve vaat edilen kefaretin istenmesiyle korkunç olaylar başlar. Hale-i Vaka olarak geçen ve olayların merkezinde olan Damla köye giderek geçmişiyle yüzleşir