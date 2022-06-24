Haftanın Filmleri (24 Haziran 2022)

Haberler | 24.06.2022 - 09:28
Elvis
Romeo Juliet ve Muhteşem Gastly filmlerinin yönetmeni Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini yaptığı Elvis, müziğin efsane ismi Elvis Presley’nin hayatını konu ediniyor. Austin Butler’ın Elvis Presley’e can vereceği filmde, Tom Hanks ve Olivia Dejonge gibi ünlü isimler de rol alıyor. Presley ve menajeri Albay Tom Parker'ın arasındaki karmaşık ilişkinin dinamiğini gözler önüne seren film, Elvis Presley’in müziğinin gelişimini ve nasıl bir ikona dönüştüğünü anlatıyor.
Siyah Telefon
Korku filmi tutkunlarının beğenisini kazanacak Siyah Telefon (The Black Phone), çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesi sonrası yaşananları konu ediniyor.
Yumrukları Gevşetmek
Kira Kovalenko yönetmenliğinde vizyona girecek dram filmi Yumrukları Gevşetmek (Unclenching the Fists), Kuzey Osetya’daki eski bir maden kasabasında yaşayan genç bir kadının reddettiği, ancak bir o kadar da sevdiği ailesinin boğucu hakimiyetinden kaçmak için mücadele etmesini konu ediniyor.
Şeytanın Laneti
Korku türündeki Şeytanın Laneti filminin oyuncu kadrosunda Neal Ward, Nadia Lamin, Frank Jakeman, Sandra Howard-Williams yer alıyor.
Gizemli Köy
Senaryosunu Volkan Akişli’nin yaptığı, yönetmen koltuğunda Özcan Yiğit’in oturduğu Gizemli Köy, izleyicilere 71 dakikalık bir korku serüveni yaşatıyor. Film, Murat ve Ceyda’nın treni kaçırmalarıyla misafir oldukları Gizemli Köy’de yaşadıkları kabus dolu serüveni konu ediniyor.
Çılgın Kuşlar
Animasyon tutkunları ve çocukların ilgisini çekecek Çılgın Kuşlar (Crazy Birds), ilkbaharda Fernville'de orman hayvanları arasında bir gelenek hâline gelmiş olan şarkı yarışmasını konu ediniyor.
Sünnet Çocuğu
Komedi tutkunlarını sinemaya çekecek Sünnet Çocuğu, Aydemir Akbaş, Mehmet Çepiç, Tuğba Daşdan ve Özgür Aksoy oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Film, at yarışı ve kumar sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyen Sami'nin hikâyesini anlatıyor.