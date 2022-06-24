Haftanın Filmleri (24 Haziran 2022)

Elvis

Romeo Juliet ve Muhteşem Gastly filmlerinin yönetmeni Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini yaptığı Elvis, müziğin efsane ismi Elvis Presley’nin hayatını konu ediniyor. Austin Butler’ın Elvis Presley’e can vereceği filmde, Tom Hanks ve Olivia Dejonge gibi ünlü isimler de rol alıyor. Presley ve menajeri Albay Tom Parker'ın arasındaki karmaşık ilişkinin dinamiğini gözler önüne seren film, Elvis Presley’in müziğinin gelişimini ve nasıl bir ikona dönüştüğünü anlatıyor.