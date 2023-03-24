Haftanın filmleri (24 Mart 2023)

Keanu Reeves’in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick: Chapter 4, 22 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverleri 2 saat 49 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadele etmesi anlatılıyor.
One Direction hayranlarını sinemalara çekecek Louis Tomlinson: All of Those Voices, One Direction grubunun üyelerinden Louis Tomlinson'ın çıktığı kişisel müzikal yolculuğunu gözler önüne seriyor. 22 Mart’ta vizyona giren film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis'in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.
Onur Aldoğan’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Gerçek Cinler 2, çalışmak için geldikleri İstanbul'da cinlerle karşı karşıya gelen Özge ve Nisa'nın hikâyesini anlatıyor. Film, Özge ve Nisa’nın çalıştıkları medya şirketine gönderilen cin görüntülerinin ve takıldığı anda cinlerin musallat olduğu bir madalyonun başlarına iş açmalarını konu ediniyor.
Atakan Şatıroğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, kendi filmlerini çekmeye çalışan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.
Korku filmi tutkunlarının beğenisini kazanacak bir diğer film Motelde Katliam, Murat Kuşçu ve Feyza Aydın Kılıç yönetmenliğinde vizyona giriyor. Film, kızlarını üniversiteye yerleştirmek için Çorum'a gelen bir ailenin, burada kaldıkları motelde başlarından geçenleri anlatıyor.
Charlotte Vandermeersch ve Felix Van Groeningen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, yalnız bir çocuk olan Pietro'nun ailesiyle çıktığı bir seyahati konu alıyor.
Francis Veber'in 1976 yılında çektiği kült film "The Toy"dan esinlenen Özel Bir Hediye (The New Toy), Fransız yapımı bir komedi filmi. Film, lüks eşya mağazasında gece bekçisi olarak çalışan Sami’nin içerisine düştüğü eğlenceli macerayı konu ediniyor. Fransa'nın en zengin adamı olan Philippe Etienne, oğlunun doğum günü için mağazasından ne isterse sahip olabileceğini söylemesi ve oğlunun yeni oyuncak olarak güvenlik görevlisi Sami'yi seçmesi eğlenceli hikayenin henüz başlangıcıdır.
Anime tutkunlarının merakla beklediği Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Haruo Sotozaki’nin yönetmenliğide izleyicileri 110 dakikalık aksiyon dolu bir yolculuğa çıkartıyor. Tanjiro Kamado’nun ailesinin acımasızca öldürülmesinin ardından küçük kız kardeşi Nezuko'yu tekrar insana dönüştürme umuduyla iblis avcısı olmaya karar vermesiyle başlayan hikaye, yoldaşlarıyla birlikte yüksek rütbeli iblislerle karşılaştıkları bir göreve çıkmasıyla devam ediyor.