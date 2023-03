Haftanın filmleri (24 Mart 2023)

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES

One Direction hayranlarını sinemalara çekecek Louis Tomlinson: All of Those Voices, One Direction grubunun üyelerinden Louis Tomlinson'ın çıktığı kişisel müzikal yolculuğunu gözler önüne seriyor. 22 Mart’ta vizyona giren film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis'in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.