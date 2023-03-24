Haftanın filmleri (24 Mart 2023)

ÖZEL BİR HEDİYE

Francis Veber'in 1976 yılında çektiği kült film "The Toy"dan esinlenen Özel Bir Hediye (The New Toy), Fransız yapımı bir komedi filmi. Film, lüks eşya mağazasında gece bekçisi olarak çalışan Sami’nin içerisine düştüğü eğlenceli macerayı konu ediniyor. Fransa'nın en zengin adamı olan Philippe Etienne, oğlunun doğum günü için mağazasından ne isterse sahip olabileceğini söylemesi ve oğlunun yeni oyuncak olarak güvenlik görevlisi Sami'yi seçmesi eğlenceli hikayenin henüz başlangıcıdır.