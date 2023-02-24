Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023)

Peyton Reed'in yönetmenliğini yaptığı, Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Jonathan Majors'un başrollerini paylaştığı "Ant-Man ve Wasp: Quantumania", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi olan yapım, "Avengers: Endgame" sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Scott Lang, yani Ant-Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.
"Çarpışma" ve "Milyonluk Bebek" filmlerinin yapımcısı Bobby Moresco'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam", Lamborghini ve Ferrari arasındaki bitmeyen rekabeti sinema perdesine taşıyacak.
Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Frank Grillo'nun, Lamborghini markasının kurucusu Ferruccio Lamborghini'ye hayat verdiği filmde Emmy adayı Gabriel Byrne ve Oscar ödüllü Mira Sorvino da yer alıyor.
Noel Cleary yönetmenliğindeki haftanın animasyonu "Arı Maya 3: Altın Küre", karınca prensesi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Arı Maya ve arkadaşı Willi'nin maceralarını odağına alıyor.
Kanlıbel köyünde yaşanan ürpertici bir cin vakasını konu edinen Cin Sureti, yaşanan olayların gizemini aydınlatmak isteyen Kerim'e odaklanıyor.
Filmde, annesinin hanesine yapılan bir büyüye maruz kalan Zeynep, büyünün etkisi altında ölüm saçmaya başlar.