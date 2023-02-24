Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023)

ANT-MAN VE WASP: QUANTUMANIA

Peyton Reed'in yönetmenliğini yaptığı, Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Jonathan Majors'un başrollerini paylaştığı "Ant-Man ve Wasp: Quantumania", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi olan yapım, "Avengers: Endgame" sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Scott Lang, yani Ant-Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.