Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023)

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 5 film vizyona girecek.

Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023) - 1

ANT-MAN VE WASP: QUANTUMANIA

Peyton Reed'in yönetmenliğini yaptığı, Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Jonathan Majors'un başrollerini paylaştığı "Ant-Man ve Wasp: Quantumania", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi olan yapım, "Avengers: Endgame" sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Scott Lang, yani Ant-Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.

Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023) - 2

LAMBORGINI: EFSANENİN ARKASINDAKİ ADAM

"Çarpışma" ve "Milyonluk Bebek" filmlerinin yapımcısı Bobby Moresco'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam", Lamborghini ve Ferrari arasındaki bitmeyen rekabeti sinema perdesine taşıyacak.

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Frank Grillo'nun, Lamborghini markasının kurucusu Ferruccio Lamborghini'ye hayat verdiği filmde Emmy adayı Gabriel Byrne ve Oscar ödüllü Mira Sorvino da yer alıyor.

Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023) - 3

ARI MAYA 3: ALTIN KÜRE

Noel Cleary yönetmenliğindeki haftanın animasyonu "Arı Maya 3: Altın Küre", karınca prensesi kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Arı Maya ve arkadaşı Willi'nin maceralarını odağına alıyor.

Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023) - 4

CİN SURETİ

Kanlıbel köyünde yaşanan ürpertici bir cin vakasını konu edinen Cin Sureti, yaşanan olayların gizemini aydınlatmak isteyen Kerim'e odaklanıyor.

Haftanın Filmleri (24 Şubat 2023) - 5

BATIL 2

Filmde, annesinin hanesine yapılan bir büyüye maruz kalan Zeynep, büyünün etkisi altında ölüm saçmaya başlar.

N-LIFE HABERLERİ

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