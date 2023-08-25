Haftanın filmleri (25 Ağustos 2023)
Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 8 yeni film vizyona girecek.
DRAKULA: SON YOLCULUK
"Drakula: Son Yolculuk", üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan 50 ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere yola çıkan "Demeter" adlı ticari gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi aktarıyor.
Andre Ovredal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Corey Hawkins, David Dastmalchian ve Aisling Franciosi paylaştı. Film, Bram Stoker'ın tüyler ürpetici romanı Dracula'nın "Kaptanın Seyir Defteri" adlı bölümünden beyazperdeye uyarlandı.