Haftanın filmleri (25 Ekim 2024)
Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, korkudan animasyona, beşi yerli, 7 film vizyona girecek.
VENOM: SON DANS
Tom Hardy ve Juno Temple'nin başrollerini paylaştığı "Venom: Son Dans" macera, bilim-kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Kelly Marcel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Venom üçlemesinin final filminde, artık tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom bu kez kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak izleyici karşısına çıkacak.