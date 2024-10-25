Haftanın filmleri (25 Ekim 2024)

BİR CUMHURİYET ŞARKISI

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın rol aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Film, 1930'lu yılların Türkiye'sinde, bir grup gencin, önlerindeki engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimi gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor.