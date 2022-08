Haftanın Filmleri (26 Ağustos 2022)

After: Mutluluk (After Ever Happy)



Yönetmen koltuğunda Castille Landon’un oturduğu After: Mutluluk (After Ever Happy), dram türündeki After serisinin dördüncü filmi olarak vizyona giriyor. Anna Todd'un en çok satan kitabından uyarlanan film, ilişkilerinin dönüm noktasında olan Tessa ve Hardin'in hikayesini konu ediniyor.