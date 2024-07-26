Haftanın filmleri (26 Temmuz 2024)

ŞANS ESERİ

Woody Allen'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Şans Eseri", komedi unsurlarını da içeren bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Lou de Laage, Niels Schneider, Anna Laik ve Melvil Poupaud'un rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Fanny ve Jean, Paris'in seçkin bir mahallesinde, muhteşem bir dairede yaşayan çok başarılı, ideal evli bir çifttir. Birbirlerini ilk kez gördüklerinden beri aşıklardır. Ancak bir gün Fanny eski lise arkadaşı Alain ile karşılaşır ve her şey değişmeye başlar."