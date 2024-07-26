Haftanın filmleri (26 Temmuz 2024)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girdi.
DEADPOOL & WOLVERİNE
Komedi ve aksiyon unsurlarını içeren bilim kurgu türündeki film, sevdiklerini ve tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye karşı harekete geçen Deadpool'un, Wolverine'i ikna ederek bu tehlikeye karşı birlikte savaşma çabasını anlatıyor.
Ryan Reynolds, Hugh Jackman ve Emma Corrin'in başrollerini paylaştığı filmde Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner ve Leslie Uggams yer alıyor.