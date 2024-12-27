Haftanın filmleri (27 Aralık 2024)

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona birçok farklı türde yapım vizyona girecek. Merakla beklenen bazı filmler 1 Ocak 2025'te seyirciyle buluşacak.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 1

RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Rafadan Tayfa: Kapadokya, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek olan “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliğini konu ediniyor. Hayri’nin yolu, Bilmece Avı macerası başladığında gizemli bir çömleğin peşinde olan ajanlarla kesişir. Hayri, ajanlardan önce çömleği ele geçirince kendisini ajanların hedefi halinde bulur.

Tayfa ise yaşananlara pek inanmamaktadır. Ancak çok geçmeden Bilmece Avı sırasında keşfedilen yerler ile çömlek arasında bağlantı olduğu ortaya çıkar. Çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 2

EVCİLİK

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ümit Ünal’ın üstlendiği Evcilik, sakin, küçük bir otele giden bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Fırat ve Filiz, bunaldıkları hayatlarından uzaklaşmak için Ege kıyılarında sakin bir otel olan Evcilik’e gitmeye karar verirler. Otele vardıklarında çift, oteli işleten Özkan ile eşi Aysun ile tanışırlar. Özkan ile Aysun’un aşkına özenen ve aksanını komik bulan Filiz ile Fırat, onları taklit ettikleri bir oyuna başlarlar. Ancak onların bu oyununa şahit olan Aysun ile Özkan kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik bir savaş alanı haline gelir.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 3

İNGİLİZ ANAHTARI: RECEP USTA

İngiliz Anahtarı: Recep Usta, tamirat için gittiği evde kendisini cinayet şüphelisi olarak bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Recep Usta, işini sevmeden ve beceriksizce yapan bir tesisatçıdır. Bir gün tamirat için bir eve giden Recep Usta, birden kendisini evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşer.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 4

SU PERİSİ PARTHENOPE

Stefania Sandrelli, Gary Oldman ve Silvio Orlando’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Su Perisi Parthenope, 1950’de doğan Parthenope’un günümüze kadarki uzun yaşamını konu ediyor. Şehrinin adını taşıyan bir kadın olan Partenope, 18 yaşına geldiğinde gelişmekte olan bir dünyaya, öğrenmeye ve deneyime aç şekilde atılır.

Onun dillere destan olan güzelliği, aynı zamanda en büyük lanetidir. Karşısına çıkan herkes tarafından sevilen Parthenope, bir türlü sevmeyi beceremez. İntihar eden erkek kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Parthenope, suçluluk hissi içinde yıllar boyu hayatının anlamını arar.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 5

SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ

Fransız yapımı filmin yönetmen koltuğunda Boris Lojkine var.

Film,  Paris'te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane'ın hikayesini ele alıyor.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 6

YENİDEN BAŞLAMAK

Eşref Ziya Terzi, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Kemal Yılmaz var. 2005 yapımı "The İmam"ın devamı niteliğindeki filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 7

DEHŞET KAPANI

Haftanın korku filmlerinden Dehşet Kapanı (Consumed), kutlama yapmak için gittikleri kampta kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Evli bir çift olan Jay ve Beth, Beth'in kanserden iyileşmesinden bir yıl sonra kutlama amaçlı bir kamp gezisine çıkarlar. Ancak onların güzel geçmesini planladıkları gezi, kendilerini vahşi bir adam ile deri çalan bir canavar arasında sıkışıp kalmış halde bulmalarıyla kabusa döner.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 8

LUCKY WİNNERS

Film, piyangoyu kazanan bir grup insanın başına gelen olayları beyazperdeye aktarıyor.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 9

ATEŞTEN DOĞAN

Korku türündeki filmde Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Fatih Altınışık gibi isimler rol alıyor.

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 10

DOĞULU

Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp zorlu bi intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.

Film, 1 Ocak 2025'te vizyona girecek

Haftanın filmleri (27 Aralık 2024) - 11

TUR REHBERİ

Tur Rehberi, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikayesini konu ediniyor. Genç bir adam olan Ercüment, ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle birlikte yolculuğa çıktığında başına geleceklerden bihaberdir. Hayatının en zor yolculuğuna çıkan Ercüment, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği turda kendisini beklenmedik olaylar içinde bulur.

Tur Rehberi adlı yapım da 1 Ocak 2025'te vizyona girecek.

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