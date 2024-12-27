Haftanın filmleri (27 Aralık 2024)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona birçok farklı türde yapım vizyona girecek. Merakla beklenen bazı filmler 1 Ocak 2025'te seyirciyle buluşacak.
RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Rafadan Tayfa: Kapadokya, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek olan “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliğini konu ediniyor. Hayri’nin yolu, Bilmece Avı macerası başladığında gizemli bir çömleğin peşinde olan ajanlarla kesişir. Hayri, ajanlardan önce çömleği ele geçirince kendisini ajanların hedefi halinde bulur.
Tayfa ise yaşananlara pek inanmamaktadır. Ancak çok geçmeden Bilmece Avı sırasında keşfedilen yerler ile çömlek arasında bağlantı olduğu ortaya çıkar. Çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.