Haftanın filmleri (27 Aralık 2024)

SU PERİSİ PARTHENOPE

Stefania Sandrelli, Gary Oldman ve Silvio Orlando’lu oyuncu kadrosuyla vizyona girecek Su Perisi Parthenope, 1950’de doğan Parthenope’un günümüze kadarki uzun yaşamını konu ediyor. Şehrinin adını taşıyan bir kadın olan Partenope, 18 yaşına geldiğinde gelişmekte olan bir dünyaya, öğrenmeye ve deneyime aç şekilde atılır.

Onun dillere destan olan güzelliği, aynı zamanda en büyük lanetidir. Karşısına çıkan herkes tarafından sevilen Parthenope, bir türlü sevmeyi beceremez. İntihar eden erkek kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Parthenope, suçluluk hissi içinde yıllar boyu hayatının anlamını arar.