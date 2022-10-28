Haftanın filmleri (27 Ekim 2022)

ŞEYTAN KAPANI (PREY FOR THE DEVIL)

Daniel Stamm’ın yönetmenliğini yaptığı korku filmi Şeytan Kapanı (Prey for the Devil), 25 yaşındaki rahibe Ann’ın hikayesini anlatıyor. Geçmişte annesine musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalan Ann, Vatikan tarafından Amerika ile dünyanın farklı ülkelerinde açılan ve şeytani güçlerle mücadele eden bir okulda gözlemci oluyor.