Haftanın filmleri (27 Ekim 2022)

KATİL KİM (BODIES BODIES BODIES)
Korku filmi sevenlerin beğenisini kazanacak Katil Kim (Bodies Bodies Bodies), yirmili yaşlardaki bir grup zengin gencin başından geçenleri anlatıyor. Gençler, şehirden uzak bir evde, yaklaşan kasırga sırasında eğlenecekleri bir parti planlıyorlar. Fakat partide oynanan bir oyun beklenenden oldukça farklı şekilde ilerliyor.
BEBEK SERVİSİ (BROKER)
Hirokazu Koreeda tarafından yönetilen Güney Kore yapımı bir dram filmi olanBebek Servisi (Broker), borçlarıyla boğuşan Sanghyeon ve insanların anonim şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışan Dongsu’nun hayatlarını anlatıyor.
AYA SİHİRLİ YOLCULUK (MOONBOUND)
Çocukları ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek bir animasyon olan Aya Sihirli Yolculuk (Moonbound), küçük kardeşi ay adamı tarafından kaçırılan Peter’ın hikayesini anlatıyor.
ŞEYTAN KAPANI (PREY FOR THE DEVIL)
Daniel Stamm’ın yönetmenliğini yaptığı korku filmi Şeytan Kapanı (Prey for the Devil), 25 yaşındaki rahibe Ann’ın hikayesini anlatıyor. Geçmişte annesine musallat olan ve gençliği boyunca kaçtığı şeytanla yeniden yüzleşmek zorunda kalan Ann, Vatikan tarafından Amerika ile dünyanın farklı ülkelerinde açılan ve şeytani güçlerle mücadele eden bir okulda gözlemci oluyor.
HÜZÜN ÜÇGENİ (TRIANGLE OF SADNESS),
Ruben Östlund’in yönettiği komedi filmi Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), manken bir çiftin, bir grup milyarderin olduğu gemi tatiline dahil olmasını anlatıyor.
KAFES
Film, yetiştirme yurtlarında büyüdükten sonra askerliği sırasında gazi olan eski bir kafes dövüşçüsünün hikayesini konu ediyor
EMILY
Sex Education’ın yıldızı Emma Mackey’in dünyanın en ünlü klasiklerinden Uğultulu Tepeler’in yazarı Emily Brontë’ye hayat verdiği dram filmi Emily, dünya tarafından fikrini söylememesi, düşüncelerini, duygularını ve hayallerini paylaşmaması beklenen Emily Brontë’nin hikayesini anlatıyor.