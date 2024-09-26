Haftanın filmleri (27 Eylül 2024)
Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, gerilimden animasyona 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Francis Ford Coppola'nın yapım hikayesi 40 yıl süren "Megalopolis: Bir Masal" filmi haftanın dikkati çeken yapımları arasında yer alıyor.
DİRİLİŞ ADASI
Gizli biyolojik deneylerin yapıldığı bir alanı konu alan Kazakistan yapımı "Diriliş Adası" adlı film, Aysulu Onaran'ın yönetmenliğinde bu hafta seyirci karşısına çıkacak.
Filmin oyuncu kadrosunda Vlad Bukatkin, Malika Baygubenova ve Aleksey Shemes gibi isimler yer alıyor.