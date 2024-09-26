Haftanın filmleri (27 Eylül 2024)

MEGALOPOLİS: BİR MASAL

Tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Francis Ford Coppola'nın yapım hikayesi tam 40 yıl süren "Megalopolis: Bir Masal" filmi, yıldız oyuncu kadrosu ve sanat yönetimiyle haftanın dikkati çeken yapımları arasında.

Cannes'da dünya prömiyerini yapan filmin oyuncu kadrosu Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman'dan oluşuyor.

Bilim kurgu ve dramı bir araya getiren film, ütopik, idealist bir gelecek hayali kuran, dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina'nın hikayesini konu ediyor.