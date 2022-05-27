Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022)

Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman Hopper ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.