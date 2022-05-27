Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022)

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.05.2022 - 10:34

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 1

Top Gun: Maverick

1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, usta pilot Maverick'in bu kez eğitmen olarak hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası gelişen olayları anlatıyor. 

Top Gun: Maverick fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 2

İkinci Seans: AEEP

60'ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme film projesinde; projenin ikinci filmi 'İkinci seans AEEP', hayatı boyunca travmalardan kaynaklı fobileriyle mücadele etmek zorunda kalan Demet’in (Güler Aşık) korkuları ve kabuslarını anlatıyor.

İkinci Seans: AEEP fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 3

Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman Hopper ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor. 

Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 4

Rüzgargülü

Meryem Beyza Er'in yönettiği aile filmi Rüzgargülü, dedelerinin planı ile kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli bir oyunun içinde bulan, birbirlerinden uzakta büyümek zorunda kalan beş çocuğun hikayesini konu ediyor. 

Rüzgargülü fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 5

Dijital Esaret

Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yeşim Alıç'ın başrolleri paylaştığı Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. 

Dijital Esaret fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 6

Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu

Görkem Uludüz ve Onur Öğden'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu" belgeselinde, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanılıyor. 

Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 7

Benim Güneşli Maad'ım

Petra Prochazkova'nın Frista adlı romanından uyarlanan Benim Güneşli Maad'ım filminde, Afgan Nazir'e aşık olan genç bir Çek kadın Herra'nın hikayesi anlatılıyor. 

Benim Güneşli Maad'ım fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 8

Örümcek ve Kız

Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher'in yönettiği Örümcek ve Kız, yollarını ayırmak üzere olan Lisa ve Mara adlı iki ev arkadaşının hikâyesini konu ediniyor.

Örümcek ve Kız fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 9

İçimdeki Kahraman

Talihsiz bir kaza sonucu kaybettiği babasının ölümünden kendini sorumlu tutan Kahraman'ın yaşadıklarını anlatan İçimdeki Kahraman, izleyicileri doğu masallarındaki gibi büyük ve mistik bir yolculuğa çıkarıyor. 

Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022) - 10

Müsfer: Cin Kabilesi

Massimo Manjjed’in yönettiği korku türündeki Müsfer: Cin Kabilesi, amcasının cenazesi için uzun yıllardır gitmediği köyüne dönen Kadir'in başından geçenleri konu ediniyor. 

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