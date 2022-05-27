Haftanın Filmleri (27 Mayıs 2022)

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.05.2022 - 10:34
Top Gun: Maverick
1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, usta pilot Maverick'in bu kez eğitmen olarak hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası gelişen olayları anlatıyor.
İkinci Seans: AEEP
60'ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme film projesinde; projenin ikinci filmi 'İkinci seans AEEP', hayatı boyunca travmalardan kaynaklı fobileriyle mücadele etmek zorunda kalan Demet’in (Güler Aşık) korkuları ve kabuslarını anlatıyor.
Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman Hopper ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor.
Rüzgargülü
Meryem Beyza Er'in yönettiği aile filmi Rüzgargülü, dedelerinin planı ile kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli bir oyunun içinde bulan, birbirlerinden uzakta büyümek zorunda kalan beş çocuğun hikayesini konu ediyor.
Dijital Esaret
Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yeşim Alıç'ın başrolleri paylaştığı Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor.
Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu
Görkem Uludüz ve Onur Öğden'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu" belgeselinde, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına odaklanılıyor.
Benim Güneşli Maad'ım
Petra Prochazkova'nın Frista adlı romanından uyarlanan Benim Güneşli Maad'ım filminde, Afgan Nazir'e aşık olan genç bir Çek kadın Herra'nın hikayesi anlatılıyor.
Örümcek ve Kız
Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher'in yönettiği Örümcek ve Kız, yollarını ayırmak üzere olan Lisa ve Mara adlı iki ev arkadaşının hikâyesini konu ediniyor.
İçimdeki Kahraman
Talihsiz bir kaza sonucu kaybettiği babasının ölümünden kendini sorumlu tutan Kahraman'ın yaşadıklarını anlatan İçimdeki Kahraman, izleyicileri doğu masallarındaki gibi büyük ve mistik bir yolculuğa çıkarıyor.
Müsfer: Cin Kabilesi
Massimo Manjjed’in yönettiği korku türündeki Müsfer: Cin Kabilesi, amcasının cenazesi için uzun yıllardır gitmediği köyüne dönen Kadir'in başından geçenleri konu ediniyor.