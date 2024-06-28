Haftanın filmleri (28 Haziran 2024)
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 9 film vizyona girdi.
REEL İSTANBUL ORGANİZE
Reel İstanbul Organize, Samatya’nın gecekondu mahallesinde yaşayan Turgay ve ailesinin yaşadıklarını konu ediniyor. Bir baltaya sap olamayan Turgay, günlerini kumar oynayıp, hırsızlık yaparak geçirir. Çocukluk arkadaşı olan Kinyas da tıpkı kendisi gibidir. Kumarhaneci Feramuz’a yüksek meblağda borçlanan iki arkadaş, ondan kaçıp dururlar. Turgay ve Kinyas, Feramuz’dan kaçarken bu sırada önlerine çıkan insanları da dolandırmaktan geri kalmaz.