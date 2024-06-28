Haftanın filmleri (28 Haziran 2024)

HARRUK

Haftanın korku filmlerinden Harruk, küçük bir kasabaya doktor olarak gelen Berat’ın huzursuz edici rüyalar görmeye başlamasıyla başından geçenleri konu ediniyor. Yaşananlardan korkan Berat, çareyi bir Hüddam’a gitmekte bulur. Bir ritüel yapan Hüddam, ona bu musallatın nasıl başladığını gösterir. Bir gün sahilde şişe bulan Berat, şişeden çıkan büyüyü okur ancak hiçbir şey anlamaz. Ama şişenin hikayesini onu fazlasıyla korkutacaktır. Çünkü ölüm adım adım yaklaşırken artık akıl hocası olan Hüddam Mehmet’i kaybeder. Yolunu kaybeden Berat, hem kendini hem sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.