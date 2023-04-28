Haftanın filmleri (28 Nisan 2023)

KURALSIZLAR

Sang-yong Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore yapımı "Kuralsızlar", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Dong-seok Ma, Sukku Son ve Gwi Hwa Choi'nin rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polis Merkezi'nin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olmasının ardından, Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalara başlar ve Kang'ın geride bıraktığı izleri takip eder."