Haftanın filmleri (29 Eylül 2023)

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 9 film vizyona girecek. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da oyuncu Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran ve Türkiye'nin 96'ncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olan Kuru Otlar Üstüne filmi, haftanın en merak edilen yapımlarından.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 1

KURU OTLAR ÜSTÜNE

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne, ücra bir kasabada yaptığı zorunlu görevini tamamlayıp tayin olmayı bekleyen bir öğretmenin hikayesini konu ediniyor. Başrollerini Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin oluşturduğu Nuri Bilge Ceylan imzalı film, resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 2

YARATICI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gareth Edwards’in yaptığı Yaratıcı (The Creator), insanlar ile yapay zeka güçleri arasındaki savaşa odaklanıyor. Karısının ortadan kaybolmasının yasını tutan eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua, gelişmiş yapay zeka Yaratıcı ve onun yakalanması zor mimarını bulup öldürmek için görevlendirilir. Seçkin ajanlardan oluşan ekibi ile birlikte Joshua, yapay zekanın işgal ettiği karanlık dünyanın kalbine doğru bir yolculuk gerçekleştirir.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 3

HER ŞEYE RAĞMEN

Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Her Şeye Rağmen, hayatın en dip ve en zirve noktalarının görüldüğü bir vazgeçmeme hikâyesi anlatıyor. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanan genç bir adam, dünya çağında bir network ustası olur. Ancak o, çocukluk yaralarıyla yüzleşmenin yükünü ömür boyu omuzlarında taşır. Filmde, her ne kadar zor olsa da hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığı gözler önüne seriliyor.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 4

KARE TAKIMI: GİZEMLİ ADA

Haftanın bir diğer animasyon filmi Kare Takımı: Gizemli Ada, müzik yarışmasına hazırlanırken bir anda ortadan kaybolan aile üyelerinin peşine düşen Çayırlar ve Misketler'in hikayesini konu ediniyor. Filmde, “renkli notalar müzik yarışmasına” katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyelerinin adada kaybolmasıyla olaylar daha karmaşık bir hal alıyor. 

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 5

PAW PATROL: SÜPER FİLM

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Paw Patrol: Süper Film  (Paw Patrol: The Mighty Movie), süper köpekçiklerin Macera Şehri’nin güvenliğini sağlamak için içerisine girdikleri mücadeleyi anlatıyor. Şehre büyülü bir meteor çarpması sonucu süper güçlere sahip olan köpekçikler, ezeli rakipleri Humdinger ile yüzleşmek zorunda kalırlar. Şehrin güvenliği bu mücadelenin sonucuna bağlıdır.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 6

GODLESS: ŞEYTAN TOHUMU

Nick Kozakis’in yönetmenliğinde vizyona giren Godless: Şeytan Tohumu (Godless: The Eastfield Exorcism), hayatını kabusa çeviren halüsinasyonlardan kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Halüsinasyonlardan muzdarip olan Lara, psikiyatriste giderek tedavi olmaya başlar. Ancak Lara’nın ruhu çoktan şeytanlar tarafından ele geçirilmiştir.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 7

EMEKLİLİK PLANI

Nicolas Cage, Ashley Greene Khoury ve Ron Perlman gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin, yazar ve yönetmen koltuğunda ise Tim J. Brown oturuyor.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 8

MELANET

Kemal Danacı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film araştırma yapmak için gittikleri yerde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan İlker ve Cemre'nin hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (29 Eylül 2023) - 9

KALP ESTETİĞİ

Haydar Işık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Evliya Aykan, Ersin Korkut ve Müge Boz gibi oyuncular yer alıyor.

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