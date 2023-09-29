Haftanın filmleri (29 Eylül 2023)

HER ŞEYE RAĞMEN

Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Her Şeye Rağmen, hayatın en dip ve en zirve noktalarının görüldüğü bir vazgeçmeme hikâyesi anlatıyor. Kariyer basamaklarını teker teker tırmanan genç bir adam, dünya çağında bir network ustası olur. Ancak o, çocukluk yaralarıyla yüzleşmenin yükünü ömür boyu omuzlarında taşır. Filmde, her ne kadar zor olsa da hayatta aşılamayacak hiçbir engel olmadığı gözler önüne seriliyor.