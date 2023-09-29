Haftanın filmleri (29 Eylül 2023)
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 9 film vizyona girecek. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da oyuncu Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran ve Türkiye'nin 96'ncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olan Kuru Otlar Üstüne filmi, haftanın en merak edilen yapımlarından.
KURU OTLAR ÜSTÜNE
76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne, ücra bir kasabada yaptığı zorunlu görevini tamamlayıp tayin olmayı bekleyen bir öğretmenin hikayesini konu ediniyor. Başrollerini Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin oluşturduğu Nuri Bilge Ceylan imzalı film, resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.