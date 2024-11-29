Haftanın filmleri (29 Kasım 2024)

Sinema salonlarında bu hafta, komediden drama, gerilimden korkuya, altısı yerli, 11 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı "Burada", Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" ve Nadim Güç imzalı "Mukadderat" yer alıyor.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 1

MUKADDERAT

Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş'ın rol aldığı "Mukadderat", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi konu alıyor.

Nadim Güç yönetmenliğindeki filmde, başrol oyuncusu Nur Sürer, kocasının ölümünün ardından yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen "Sultan" karakterine hayat veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 2

BURADA

Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı "Burada" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film, tek bir evi merkezine alarak, geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen adam, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 3

BARDA

Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" izleyici ile buluşacak.

Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki filmde, İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt ve Burak Can Doğan rol aldı.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 4

BERABER

Mete Gümürhan'ın Türkiye, Belçika ve Hollanda ortak yapımında çekilen filmi "Beraber", annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp, Türkiye'ye taşınan 14 yaşındaki bir gencin hikayesini konu ediyor.

Senaryosunu Chris Westendorp'un yazdığı filmde, Alihan Şahin, Sinan Eroğlu ve Hayat Van Eck rol aldı.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 5

PARANORMAL CUMA

Murat Akkoyunlu, Levent Tülek, Metin Coşkun ve Hazal Erişkin'in başrollerini paylaştığı "Paranormal Cuma", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Eray Koçak'ın yönetmenliğini yaptığı film, sakarlığıyla kendisini beklenmedik durumların içerisine sokan bir adamın hikayesini işliyor.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 6

MUTFAK

Meksikalı sinemacı Alonzo Ruizpalacios'un filmi "Mutfak", New York'taki bir restoranın mutfağında gerçekleşen olayları odağına alıyor.

ABD ve Meksika ortak yapımı filmde Raul Briones, Rooney Mara, Anna Diaz ve Motell Gyn Foster rol aldı.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 7

SON NEFES

Joachim Heden yönetmenliğinde çekilen "Son Nefes", bir grup eski üniversite arkadaşının, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için Karayipler'de tüplü dalış gezisinde yeniden bir araya gelmesini ve kendilerini büyük beyaz köpekbalıklarıyla çevrili paslı metalden oluşan sualtı labirentinde kapana kısılmış bulmalarını anlatıyor.

Senaryosunu Nick Saltrese'in kaleme aldığı korku ve gerilim türündeki yapımda Julian Sands, Alexander Arnold ve Jack Parr rol aldı.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 8

MOANA 2

Animasyon film "Moana 2", David G. Derrick, Jason Hand ve Dana Ledoux Miller tarafından çekildi.

Film, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana'nın yaşadıklarını anlatıyor.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 9

BAEKHYUN: LONSDALEITE IN CINEMAS

Müzikal film "Baekhyun: Lonsdaleite in Cinemas", Güney Koreli şarkıcı Baekhyun'un 12 yıl sonra yaptığı ilk solo Asya turunun final konseri "Lonsdaleite dot'u beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 10

GÜNAH ŞEYTANIN OĞLU

Ömer Korkmaz'ın filmi "Günah Şeytanın Oğlu", zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediyor.

Haftanın filmleri (29 Kasım 2024) - 11

KABİR AZABI 2

Gökhan Murat Toktamışoğlu'nın çektiği "Kabir Azabı 2" ise adli antropolog Selim'in, bir ölünün kemiklerini incelemesi için aranmasıyla değişen hayatını konu ediniyor.

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