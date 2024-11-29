Haftanın filmleri (29 Kasım 2024)
Sinema salonlarında bu hafta, komediden drama, gerilimden korkuya, altısı yerli, 11 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı "Burada", Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" ve Nadim Güç imzalı "Mukadderat" yer alıyor.
MUKADDERAT
Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş'ın rol aldığı "Mukadderat", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi konu alıyor.
Nadim Güç yönetmenliğindeki filmde, başrol oyuncusu Nur Sürer, kocasının ölümünün ardından yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen "Sultan" karakterine hayat veriyor.