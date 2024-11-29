Haftanın filmleri (29 Kasım 2024)

MOANA 2

Animasyon film "Moana 2", David G. Derrick, Jason Hand ve Dana Ledoux Miller tarafından çekildi.



Film, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana'nın yaşadıklarını anlatıyor.