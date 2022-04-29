Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022)

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.04.2022 - 09:16

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 11 film sinemaseverlerle buluştu.

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 1

Kim Demiş Kötüyüz Diye?

Pierre Perifel'in beyaz perdeye taşıdığı animasyon film "Kim Demiş Kötüyüz Diye?", suçlu hayvanlardan oluşan usta bir haydut çetesinin örnek birer vatandaş olmaya çalışmasını anlatıyor.

Kim Demiş Kötüyüz Diye? fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 2

Zeko İçin

Kareem Mahmoud Abdel Aziz, Menna Shalabi, Amr Abdulgalil ve Dalia Abdelghany gibi isimlerin oynadığı İranlı yönetmen Peter Mimi'nin filmi "Zeko İçin", ülkenin en zeki çocuğu yarışmasına katılacak olan bir çocuk ve ailesinin bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor.

Zeko için fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 3

Tam Kafadan Karavana

Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk'ün birlikte yönettiği "Tam Kafadan Karavana"da da Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Efekan Can, Burak Güneş ve Serkan Dağlı rol alıyor.

Film, mali sıkıntılarla boğuşan bir e-spor takımının, zorlu şartlarda turnuvaya hazırlanmaya çalışması sırasında olanları anlatıyor.

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Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 4

Aynasız Haluk

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt ve Öznur Serçeler'in başrolleri paylaştığı "Aynasız Haluk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, karısı oğlunu alıp kendisini terk ettiğinden beri hayatla bağını koparmış ve kendini mesleğine adamış bir komiserin, suçluları yakalamaya çalışırken kuralları hiçe saymasını konu alıyor.

Aynasız Haluk fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 5

Annemin Zamanı

Hakan Gürtop'un yönettiği ve Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran, Gonca Yakut ile Serkan Ekşioğlu'nun oynadığı "Annemin Zamanı", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Sadık Güneş'in senaryosunu yazdığı film, köyden kente göç eden ve yaşlılığında şehir hayatına mecbur kalan bir Anadolu kadınının hikayesini anlatıyor. Alzheimer hastalığını odağına alan film, bugün aile ve toplum hayatında yaşanan pek çok sorunu da gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Annemin Zamanı fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 6

Yetenekli Bay Cage

Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris ve Ike Barinholtz'un başrollerinde yer aldığı Yetenekli Bay Cage'in un yönetmen koltuğunda, Tom Gormican oturuyor.

Gormican'ın senaryosunu Kevin Etten ile birlikte kaleme aldığı filmin konusu, özetle şöyle: "Artık istediği işleri alamayan ve maddi sıkıntı çekmeye başlayan Nic Cage, kendisinin büyük hayranı olan zengin Javi'nin doğum gününe katılması için gelen 1 milyon dolarlık teklifi kabul eder. CIA tarafından Javi'nin mafya yanını da öğrenen Cage, CIA için gizli ajanlık yapmak durumunda kalır.

Yetenekli Bay Cage fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 7

İKİZ

Bu hafta ayrıca Taneli Mustonen'ın yönetmenliğini yaptığı Finlandiya yapımı İkiz filmi vizyona giriyor.

İkiz fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 8

ZEBUN

Yerli filmlerdem Zebun, bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor.

Zebun fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 9

YAKAZA: ZEHİRLİ KABİLE

Yakaza: Zehirli Kabile, gerilim ve korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Yakaza Zehirli Kabile fragmanı (Tıkla İzle)

Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022) - 10

ŞEYTANIN LANETİ

İngiliz yapımı Şeytanın Laneti gerilim türünde vizyona giren yabancı yapımlar arasında.

Şeytanın Laneti fragmanı (Tıkla İzle)

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