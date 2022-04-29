Haftanın Filmleri (29 Nisan 2022)

Annemin Zamanı

Hakan Gürtop'un yönettiği ve Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran, Gonca Yakut ile Serkan Ekşioğlu'nun oynadığı "Annemin Zamanı", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Sadık Güneş'in senaryosunu yazdığı film, köyden kente göç eden ve yaşlılığında şehir hayatına mecbur kalan bir Anadolu kadınının hikayesini anlatıyor. Alzheimer hastalığını odağına alan film, bugün aile ve toplum hayatında yaşanan pek çok sorunu da gözler önüne sermeyi amaçlıyor.