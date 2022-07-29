Haftanın Filmleri (29 Temmuz 2022)

Haberler | 29.07.2022 - 08:32
Evciller Takımı
Warner Bros. yapımı merakla beklenen animasyon filmi DC Süper Evciller Takımı (DC League of Super-Pets), Süper Köpek Krypto ve Superman’ın maceralarını anlatıyor. Film, Superman ve Adalet Birliği’nin diğer üyelerinin kaçırılması üzerine Krypto’nun barınakta yaşayan bir sokak çetesini süper kahramanları kurtarmak için kendisiyle aynı takımda yer almaya ikna etmesi ve başlarından geçen aksiyon dolu macerayı konu ediniyor.
Buluttaki Gölge
Roseanne Liang’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Buluttaki Gölge (Shadow in the Cloud), izleyicileri savaş, aksiyon ve korku dolu bir serüvene çıkartıyor. Film, yanında çok gizli belgelerle birlikte B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılan Yüzbaşı Maude Garrett’in başından geçenleri konu ediniyor.
Bir Türk Masalı
Komedi tutkunlarının keyifle izleyeceği fantastik bir aile filmi olan Bir Türk Masalı, Toprak Sergen yönetmenliğinde İclal Aydın, Leya Kırşan, Aslı İnandık, Amine Gülşe ve Ahmet Mekin oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Filmde Yiğit'in Peri Kız'a aşkı için "Aydınlık" ile "Karanlık" tarafın oyununa dahil olduğu fantastik bir hikâye anlatılıyor.
Mini Fenomen
Umut Erkek’in yönetmen koltuğunda oturduğu Mini Fenomen, 80 dakikalık bir komediyi sinemaseverlerle buluşturuyor. Film, YouTuber olmaya çalışan bir çocuk ve onun en yakın arkadaşı aynı zamanda menajeri olan kankasının başından geçen ilginç ve trajikomik hikayeleri konu ediniyor.
Vesvese: Cin Fısıltısı
Korku filmi sevenlerin dikkatle izleyeceği Vesvese: Cin Fısıltısı, yaşadığı ve yaşattığı olaylar nedeniyle her geçen gün ailesini daha da zor günlere sürükleyen Doğa’nın hikâyesini anlatıyor. Doğa’nın yaşadığı olayların cin vakalarıyla benzerliği, ailesinin bu konuda önlem almak üzere harekete geçmesine ve sonucunda karşılarına çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşmelerine neden oluyor.
Hawar 2
Vizyona girecek bir diğer korku filmi olan Hawar 2, çocuk sahibi olmak isteyen Hakan ve Pelin çiftinin, Pelin'in bunun için bir tılsım yaptırması sonrası başlarından geçenleri konu ediniyor.
Afetname
Afetname, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor. Afet olarak tanınan genç bir kadının en büyük hayali oyuncu olmaktır. Ancak ne yaparsa yapsın bu piyasada dikiş tutturamaz. Bu durumdan dolayı sinir krizi geçiren Afet, Afetname adını verdiği bir oyunculuk ajansı açar. Hiç sevgilisi olmamış Afet, ajan sayesinde unutamadığı lise aşkıyla karşılaşır. On sekiz yıl aradan sonra üç lise arkadaşı ajansta bir araya gelir ve olaylar gelişir.
Akıl Bozan
Kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışan bir kadın ve bir erkek, işler beklenmedik bir şekilde yoldan çıkınca, bir psikopatın eline düşer. Türlü işkencelere maruz kalan ikili, içine düştükleri kabustan kurtulmayı başarabilecekler midir?