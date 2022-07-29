Haftanın Filmleri (29 Temmuz 2022)

Afetname

Afetname, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor. Afet olarak tanınan genç bir kadının en büyük hayali oyuncu olmaktır. Ancak ne yaparsa yapsın bu piyasada dikiş tutturamaz. Bu durumdan dolayı sinir krizi geçiren Afet, Afetname adını verdiği bir oyunculuk ajansı açar. Hiç sevgilisi olmamış Afet, ajan sayesinde unutamadığı lise aşkıyla karşılaşır. On sekiz yıl aradan sonra üç lise arkadaşı ajansta bir araya gelir ve olaylar gelişir.