Haftanın Filmleri (3 Haziran 2022)

Haberler | 03.06.2022 - 09:21
Şimdi Yandık
Onn Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Şimdi Yandık, Ersin Korkut, Murat Akkoyunlu, İrfan Kangı, Orçun Kaptan, Uğur Serhan’dan oluşan oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Filmde, aynı evde birlikte yaşayan Mert, Cemil ve Faruk'un başından geçen olaylar anlatılıyor.
Adamlar (Men)
Korku ve bilim kurgu tutkunlarını sinema salonlarına çekecek Adamlar (Men), Alex Garland yönetmenliğinde vizyona giriyor. Jessie Buckley ve Rory Kinnear gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı filmde, yaşadığı travmatik bir olayın etkisinden kurtulabilmek ve iç huzurunu bulabilmek için İngiltere taşrasında bir ev kiralayan Harper'ın, burada başından geçen anlam vermesi zor ve korku dolu olaylar anlatılıyor.
Karanlık Madde
İmam Tahsin yönetmenliğinde vizyona girecek Karanlık Madde, izleyicilere 1 buçuk saatlik bir macera ve gerilim serüveni sunuyor. Filmde, Aladağlar'da bir grup maceracının çıktığı yolculuk ile evrende hâlâ gizemini koruyan unsurlardan biri olan karanlık maddenin kesiştiği gerilim dolu bir hikaye anlatılıyor.
Arınma Seansı-Tarot
Yönetmenliğini Metin Kuru'nun üstlendiği, Tarot kartlarının spiritüelliğiyle hipnozun bilimselliğini özgün bir bakış açısıyla birleştirip gergin bir türe dönüştürerek ele alan filmin oyuncu kadrosunda, Tuğba Duygu, Ayçe İşözen, Cihangir Şeşen ve Demet Erdem yer alıyor.
Semur 3: Kıyamet-i Cin
BMS Film’in yapımcılığını yaptığı korku filmi Semur 3: Kıyamet-i Cin, eşini kaybettikten sonra psikolojik buhranından biraz olsun kurtulmak için köyüne dönen Murat ile ona destek olmak adına Murat'a sürpriz yaparak peşinden köye gelen arkadaşlarının başından geçenleri konu ediniyor.
Yakari
Hem çocukların hem de animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Yakari, Siu kabilesinden olan küçük Yakari’nin hikayesini anlatıyor. Filmde, Yakari’nin kabilesini geri bulmak üzere bir yolculuğa çıkması anlatılıyor.
Yola Devam
Panah Panahi’nin yönetmenliğini üstlendiği İran dram filmi Yola Devam'ın oyuncu kadrosunda, Pantea Panahiha, Hasan Majuni, Rayan Sarlak ve Amin Simiar yer alıyor.