Haftanın Filmleri (3 Haziran 2022)

Adamlar (Men)

Korku ve bilim kurgu tutkunlarını sinema salonlarına çekecek Adamlar (Men), Alex Garland yönetmenliğinde vizyona giriyor. Jessie Buckley ve Rory Kinnear gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı filmde, yaşadığı travmatik bir olayın etkisinden kurtulabilmek ve iç huzurunu bulabilmek için İngiltere taşrasında bir ev kiralayan Harper'ın, burada başından geçen anlam vermesi zor ve korku dolu olaylar anlatılıyor.