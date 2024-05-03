Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024)

Sinema salonlarında bu hafta 10'u yerli, 14 film vizyona girecek.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 1

TAROT

Senaristliğini ve yönetmenliğini Anna Halberg ve Spenser Cohen’in üstlendiği Tarot (Horrorscope), tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediniyor. Bir grup arkadaş, başka birinin destesini asla kullanmamak şeklindeki kutsal Tarot okuma kuralını pervasızca ihlal ettiğinde, bilmeden lanetli kartların içinde sıkışıp kalmış, korkunç bir kötülüğü serbest bırakırlar. Birer birer kaderle yüzleşen gençler, kartların öngördüğü gelecekten kaçmak için kendilerini ölüme karşı bir yarışın içinde bulurlar.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 2

BAKKAL AMCA: MAHMUT TUNCER

Bilal Kalyoncu yönetmenliğinde vizyona girecek film, biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini konu ediniyor. Yönetmen olan Tevfik Gürol, kayınçosu Kuntiz ile hangi projeye el atsa batırır. İşleri bir türlü yolunda gitmeyen Tevfik, yapımcı Taner Dişli’nin biyografi filmlerinden çok para kazandığını görünce Mahmut Tuncer’e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Bu film sayesinde tefecilere olan borcunu ödemeyi uman Tevfik’in tek sorunu Mahmut Tuncer’in yaşayan ve ismi unutulan bir türkücü olmasıdır. Acaba bu film tutacak mıdır?

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 3

BACK TO BLACK

Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan’ın oyuncu kadrosunda bulunduğu Back to Black, 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini konu ediniyor. Amy Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, efsanevi sanatçının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor. Amy'nin bakış açısından anlatılan filmde, tüm zamanların en efsanevi albümlerinden birinin merkezindeki çalkantılı ilişki anlatılıyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 4

SOBE: SAKALLI BEBEK

Haftanın korku filmlerinden Sobe: Sakallı Bebek, travmalarından kurtulmak için bir yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Saadet, çocukluk dönemini anne ve babasının başına gelen tuhaf olaylar nedeniyle travmalar yaşayarak geçiren bir kadındır. Yaşadığı travmalar nedeniyle çocukluğunu yaşayamayan Saadet, hayatını mahveden bu travmalardan kurtulmak ister ve bu amaçla istemediği bir yolculuğa çıkar. Saadet, zamanın sürekli tekrar ettiği bu yolculukta, paralel bir evren içerisinde sıkışıp kalır. İçine düştüğü labirentten kurtulmanın yolunu arayan Saadet, çıkış yolunu bulabilecek midir?

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 5

ÇOCUK KALBİ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği Çocuk Kalbi, arkadaşlarının taşınmasını engellemek için bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ailesiyle birlikte şirin bir kasabada yaşayan Emre’nin babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle aile taşınmayı düşünür. Bu durum Emre’nin okulundan ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmasına neden olacaktır. Emre’den ayrılmak istemeyen arkadaşları, Emre’nin babasının lokantasını Türkiye’nin en ünlü lokantası haline getirmeye çalışırlar. Ancak bu süreçte asıl mücadeleyi her fırsatta başlarına bela olan okulun kötü çetesine karşı verirler.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 6

SİNEMADA İTİRAZ EDİYORUM

Sinemada İtiraz Ediyorum, Müfit Can Saçıntı’nın 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü beyaz perdeye taşıyor. Gösteride yaşadığı gerçek olayları anlatan Saçıntı, evlilikten, eğitim sistemine, zamlardan, reklamlara kadar pek çok konuda yaptığı esprilerle güldürürken düşündürmeyi başarıyor. Gösterisinde birlik beraberlik mesajı vermeyi ihmal etmeyen Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda izleyenlere “Mutluluk Formülü” de veriyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 7

KÜÇÜK PRENS KARLAR ÜLKESİ

Küçük Prens Karlar Ülkesi (The Swiss Adventure), çıktığı macera dolu yolculukta gerçek bir kahramana dönüşen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Grisha, mecera ruhlu olan bir çocuktur. Zengin kontun oğlunun yerine geçmeye zorlanan Grisha, kendisini İsviçre seferinde bulur. Grisha, çıktığı bu yolculukta türlü zorluklar ve önemli olaylarla karşı karşıya kalır. Grisha bu süreçte beklenmedik bir şekilde kendisini ortasında efsanevi Rus komutan Alexander Suvorov’un emrinde hizmet ederken bulur.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 8

"ŞAHSİ MESELEMİZ MERKEZ ÜSSÜ HATAY"

Gürsel Ateş'in yönetmenliğini üstendiği film,  6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı beyazperdeye taşıyacak.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 9

TEREDDÜT ÇİZGİSİ

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği "Tereddüt Çizgisi"nin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Filmde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 10

ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA

Caner Erzincan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Erkan Çelik, Batuhan Sert, Ayhan Taş, Begüm Öner, Bülent Çolak, Burcu Gönder Parlak, Yılmaz Gruda ve Sıla Korkmaz yer alıyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 11

GRABUNA

Öykü Gürman, Hakan Akgün ve Kaan Yılmaz'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Tolga Savu yer alıyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 12

HANNA VE MİNİK CANAVARLAR

Lorena Ares'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, insanlar arasında yaşamaktan bıkmış canavarların yaşadığı bir kasabada geçen bir hikayeyi anlatıyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 13

VAZGEÇME

Cezmi Baskın, Uğur Biçer ve Sevda Bayraktar'ın rol aldığı fillm, Mustafa Kemal Kara imzası taşıyor.

Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024) - 14

KANLI GECE: KAMP

Seval Arun, Engin Bozbey, Jale Ak ve Mehmet Özcan Varaylı'nın başrollerini paylaştığı film, yerli aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

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