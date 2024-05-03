Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024)
Sinema salonlarında bu hafta 10'u yerli, 14 film vizyona girecek.
TAROT
Senaristliğini ve yönetmenliğini Anna Halberg ve Spenser Cohen’in üstlendiği Tarot (Horrorscope), tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediniyor. Bir grup arkadaş, başka birinin destesini asla kullanmamak şeklindeki kutsal Tarot okuma kuralını pervasızca ihlal ettiğinde, bilmeden lanetli kartların içinde sıkışıp kalmış, korkunç bir kötülüğü serbest bırakırlar. Birer birer kaderle yüzleşen gençler, kartların öngördüğü gelecekten kaçmak için kendilerini ölüme karşı bir yarışın içinde bulurlar.