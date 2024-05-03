Haftanın filmleri (3 Mayıs 2024)

BAKKAL AMCA: MAHMUT TUNCER

Bilal Kalyoncu yönetmenliğinde vizyona girecek film, biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini konu ediniyor. Yönetmen olan Tevfik Gürol, kayınçosu Kuntiz ile hangi projeye el atsa batırır. İşleri bir türlü yolunda gitmeyen Tevfik, yapımcı Taner Dişli’nin biyografi filmlerinden çok para kazandığını görünce Mahmut Tuncer’e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Bu film sayesinde tefecilere olan borcunu ödemeyi uman Tevfik’in tek sorunu Mahmut Tuncer’in yaşayan ve ismi unutulan bir türkücü olmasıdır. Acaba bu film tutacak mıdır?