Haftanın filmleri (3 Ocak 2025)

HÜDDAM 5: ZUHUR

Haftanın korku filmlerinden Hüddam 5: Zuhur, yaşadığı depresyondan kurtulmak isteyen genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Genç bir kadın olan Fatma, uzun süredir depresyondadır ve bu durumdan kurtulmanın yolunu arar. Yeni bir yere taşınıp kendisine yeni bir hayat kurmanın kendisine iyi gelebileceğini düşünerek şehir dışında yaşayan felçli bir kadına bakmak için onun yanına taşınır. Başlarda kendisini daha iyi hisseden Fatma, verdiği karardan memnundur ancak çok geçmeden çok özel bir sebep için burada olduğunu anlar.