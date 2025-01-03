Haftanın filmleri (3 Ocak 2025)
Yılın ilk haftasında, sinema salonlarında aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona birçok film izleyiciyle buluşuyor.
ACI KAHVE
Senaristliğini ve yönetmenliğini Soner Sert’in üstlendiği Acı Kahve, nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediniyor. Nişan töreni için aileler, kız tarafının evinde bir araya gelir. Başlarda herkes çok gergin olsa da kısa sürede herkes rahatlar. Ancak sohbet sırasında damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu şok edici gelişme toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur.