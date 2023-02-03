Haftanın Filmleri (3 Şubat 2023)

MUMYALAR

Animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak bir Warner Bros eseri olan Mumyalar (Mummies), Mısır’ın 3000 yıllık bir mumya şehrinde yaşayan iki gencin hikâyesini anlatıyor. Filmde imparator, Nefer ile Thut’u evlendirmek istiyor. Ancak hem Nefer hem de Thut özgürlüklerine çok düşkün oldukları için evlenmek istemiyorlar. Ama tanrıların istekleri kaçınılmaz olduğu için Thut’un yedi gün içinde kadim bir yüzükle düğünde olması gerekiyor.